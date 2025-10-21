După ce a evitat să confirme legături cu George Simion, politicianul moldovean Vasile Costiuc a semnat un acord politic cu AUR / Costiuc, legături directe cu un general KGB din Rusia

Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, a semnat luni la București un protocol de colaborare cu partidul extremist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, potrivit anunțurilor celor doi lideri. În campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova din septembrie, Vasile Costiuc a evitat să confirme existența unor legături directe cu liderul AUR, potrivit agenției moldovene IPN.

La evenimentul de semnare a acordului, organizat de AUR la Parlamentul României, au mai participat sociologul Dan Dungaciu, fost redactor-șef al publicației neo-legionare ”Mișcarea”, editată în anii 90 de organizația ”Mișcarea pentru România”, precum și Andrei Stoiciu, prezentat drept consultant politic.

Costiuc a declarat că documentul, semnat la București, reprezintă un nou capitol pentru unitate și colaborare, transmite IPN.

Vasile Costiuc a făcut campanie pentru AUR și Simion la alegerile prezidențiale din luna mai și a denunțat fără nici o probă presupuse fraude la vot, acuzație preluată de Simion.

Vasile Costiuc are multiple legături cu Rusia. El a făcut afaceri în Federația Rusă și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin, acuzat de Traian Băsescu că a avut un rol în suspendarea sa din 2007.

Un politician din Moldova și jurnalistul Sorin Ozon susțin că Alexandr Kondyakov a fost general KGB.

Vasile Costiuc apare în fotografii alături de Alexandr Kondyakov realizate în 2013 în Rusia, potrivit lui Ștefan Gligor, fost director de programe la CPR Moldova – Centrul de Politici și Reforme și actual președinte al Partidului Schimbării. Ștefan Gligor a declarat că Alexandr Kondyakov este general KGB/FSB. Aceeași informație a fost publicată și de jurnalistul de investigații Sorin Ozon.

Informația despre participarea lui Vasile Costiuc la evenimentul din regiunea Moscova a fost confirmată de Serviciul de Informații al Republicii Moldova (SIS), potrivit unui document obținut de G4Media.

G4Media a obținut și alte fotografii de la evenimentul din Rusia în care apare Vasile Costiuc.

Semnarea protocolului are loc la scurt timp după validarea rezultatelor alegerilor și intrarea PDA în Parlamentul de la Chișinău. În campanie, formațiunea a fost acuzată că ar fi beneficiat de sprijin mascat din partea AUR, inclusiv prin mesaje publice de susținere din partea lui George Simion, declarat persona non grata în Republica Moldova până în anul 2028, din motive de securitate națională, potrivit IPN.

Atunci, Vasile Costiuc respingea acuzațiile privind o colaborare politică, susținând că nu există „niciun bloc camuflat” și că nu are acces la conturile sociale pe care a apărut fotografia sa alături de George Simion, chiar în ziua alegerilor.

George Simion, liderul AUR, rămâne interzis pe teritoriul Republicii Moldova, autoritățile motivând decizia prin „riscuri la adresa securității naționale”. În trecut, Simion a fost criticat pentru retorica sa controversată și pentru apropierea de grupări cu viziuni considerate pro-ruse.