Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România: A încetat din viaţă Sorin Stanciu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Sorin Stanciu a încetat din viață. Anunțul a fost transmis duminică Uniuniea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sorin Stanciu a fost ales președinte al UZPR în iulie, 2024.

„Anunțăm cu profundă tristeţe dispariţia neaşteptată a preşedintelui Sorin Stanciu. Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experienţă profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR şi pentru menţinerea organizaţiei pe coordonatele fireşti ale unei uniuni de creaţie şi de utilitate publică.

Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea UZPR într-o o pleiadă de manifestări, evenimente şi proiecte care au reflectat importanţa pentru societate a celei mai mari organizaţii de breaslă din România. Fidel crezului său: UZPR suntem noi, toţi, egali, Sorin Stanciu a încurajat puterea decizională a filialelor Uniunii, a păstrat coeziunea organizaţiei şi şi-a pus puterea şi priceperea în slujba UZPR şi a membrilor săi din ţară şi din diaspora. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se precizează în comunicatul transmis.