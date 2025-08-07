G4Media.ro
Uniunea Naţională a Barourilor din România: Reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele…

Sursa foto: Unsplash/ Tingey Injury Law Firm

Uniunea Naţională a Barourilor din România: Reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă / Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie și calitatea actului jurisdicţional

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) susţine că, în ultimii ani, reformele justiţiei ”s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă şi par să se adâncească”, arătând că acest lucru ”afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional şi, în cele din urmă, încrederea publică în justiţie”. ”Discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând la formule care alimentează resentimente şi subminează încrederea în justiţie. Această retorică nu rămâne fără efect. Ea expune întregul sistem judiciar unei crize de legitimitate”, afirmă UNBR, transmite News.ro.

Uniunea Naţională a Barourilor din România reclamă, într-un comunicat de presă transmis joi, că instabilitatea legislativă şi ”retorica stigmatizantă” în ceea ce priveşte sistemul de justiţie generează efecte negative care afectează nu doar cadrul profesional al magistraţilor, ci şi buna funcţionare a întregului sistem judiciar.

”În ultimii ani, reformele justiţiei s-au permanentizat, iar problemele sistemului persistă şi par să se adâncească. Efectele sunt resimţite zilnic la instanţe şi parchete: volum de muncă excesiv, scheme de personal insuficiente, amânări repetate şi o creştere îngrijorătoare a duratei proceselor. Toate acestea afectează grav accesul cetăţeanului la justiţie, calitatea actului jurisdicţional şi, în cele din urmă, încrederea publică în justiţie. În paralel cu instabilitatea legislativă, discursul public a devenit tot mai agresiv, recurgând la formule care alimentează resentimente şi subminează încrederea în justiţie. Această retorică nu rămâne fără efect. Ea expune întregul sistem judiciar unei crize de legitimitate. Echilibrul puterilor statului este compromis”, afirmă Comisia Permanentă a UNBR.

Forul reprezentativ al avocaţilor atrage atenţia asupra faptului că profesioniştii părăsesc sistemul ”ca urmare a instabilităţii, dispreţului şi incertitudinii”.

”Statul nu poate garanta drepturile cetăţenilor cu un sistem lipsit de oameni care să-l susţină şi nicio reformă nu poate reuşi dacă îi îndepărtează pe cei care pot asigura aplicarea sa. Disfuncţionalităţile sistemului judiciar nu pot fi atribuite unui singur actor instituţional. Ele sunt rezultatul cumulat în timp al unor decizii politice insuficient fundamentate, iar o abordare fragmentară a problemelor riscă să le amplifice. Este esenţial ca orice modificare privind statutul magistraţilor să fie parte a unei viziuni strategice orientate spre consolidarea funcţională a sistemului, fundamentată pe studii de impact şi nu pe emoţiile publicului, generate de discursuri polarizante. Nu se poate cere performanţă de la un sistem lipsit de resurse şi de încredere”, susţine UNBR.

Uniunea consideră că asigurarea resursei umane în sistemul de justiţie ”ar trebui asumată ca obiectiv strategic”, arătând că sunt necesare ”o viziune comună şi o solidaritate profesională autentică, în care toţi actorii sistemului judiciar să acţioneze convergent, conştienţi că fiecare profesie juridică are un rol esenţial în menţinerea echilibrului şi eficienţei justiţiei”.

”Finanţarea adecvată a accesului la justiţie – inclusiv prin susţinerea asistenţei juridice obligatorii şi a ajutorului public judiciar – reprezintă o condiţie indispensabilă pentru un sistem funcţional. UNBR solicită o abordare responsabilă, în care modificările privind statutul magistraţilor şi organizarea sistemului judiciar să fie ghidate de analize de impact riguroase, strategii reale de refacere a resursei umane, consultare instituţională şi respect pentru principiile statului de drept”, precizează sursa citată.


