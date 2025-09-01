Uniunea Europeană va consolida apărarea sateliţilor împotriva bruiajului GPS, anunţă comisarul pentru apărare după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen

Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Declaraţia sa urmează incidentului petrecut duminică, în care sistemul GPS de la bordul avionului preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost blocat în timpul zborului către Bulgaria. Autorităţile bulgare suspectează că blocarea a fost cauzată de interferenţe din partea Rusiei, a declarat un purtător de cuvânt al UE.

Într-o postare pe X, comisarul Kubilius preia articolul din Financial Times pe această temă şi comentează: „Bruiajul şi deturnarea de semnal dăunează economiilor noastre aeriene, maritime şi de transport. Proiectul spaţial al UE Galileo ne poate ajuta! Oferim deja servicii de autentificare pentru detectarea spoofingului. Vom creşte numărul de sateliţi de pe orbita joasă a Pământului pentru consolidare şi vom îmbunătăţi detectarea interferenţelor”.

Sistemul GPS al avionului preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat în timpul zborului de duminică către Bulgaria, unde a aterizat în cele din urmă în siguranţă, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE. „Putem confirma că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranţă în Bulgaria. Am primit informaţii de la autorităţile bulgare că suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferenţe flagrante din partea Rusiei”, a declarat purtătorul de cuvânt.

UE nu a oferit alte detalii, dar purtătorul de cuvânt a declarat că incidentul va consolida „angajamentul de neclintit al blocului de a spori capacităţile de apărare şi sprijinul pentru Ucraina” împotriva invaziei Rusiei, care durează de trei ani şi jumătate.

Anul trecut, Estonia a acuzat la rândul său Rusia că a bruiat dispozitivele de navigaţie GPS în spaţiul aerian de deasupra statelor baltice. Finnair a trebuit să devieze două zboruri înapoi la Helsinki după ce interferenţele GPS au împiedicat apropierea avioanelor sale de Tartu, în estul Estoniei.

Bruiajul GPS utilizează un dispozitiv de transmisie a frecvenţelor pentru a bloca sau a interfera cu comunicaţiile radio, de obicei prin transmiterea de semnale de la sol care sunt mai puternice decât semnalele satelitare. Când un sistem este bruiat, este posibil să fie necesar să fie oprit pe durata zborului, ceea ce poate provoca stres şi întârzieri la decolare şi aterizare, deoarece anumite proceduri necesită funcţionarea GPS-ului.

Însă aeroporturile mari dispun de o varietate de instrumente de navigaţie în cazul în care GPS-ul nu funcţionează. Într-o declaraţie, guvernul Bulgariei a afirmat că semnalul GPS s-a pierdut în momentul în care avionul Ursulei von der Leyen se apropia de oraşul Plovdiv, din sudul ţării, determinând controlorii de trafic aerian să treacă la sisteme de navigaţie terestre pentru a asigura o aterizare în condiţii de siguranţă.

Incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen a avut loc în timp ce ea se află într-o vizită de patru zile în statele membre ale UE care se învecinează sau sunt situate în apropierea Rusiei. „Acolo, ea a văzut cu ochii ei provocările zilnice reprezentate de ameninţările venite din partea Rusiei şi a aliaţilor săi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei. „După acest incident, UE va continua să investească şi mai mult în cheltuielile de apărare şi în pregătirea Europei”, a asigurat purtătorul de cuvânt.