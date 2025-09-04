Uniunea Europeană alocă aproape 19 milioane de euro pentru a sprijini agenda de reforme a Republicii Moldova
Comisia Europeană a alocat joi 18,9 milioane de euro către Republica Moldova pentru a-i sprijini agenda de reforme, după ce a confirmat că ţara a îndeplinit toate angajamentele legate de plăţile din cadrul programului de ajutor economic al UE, a informat executivul european într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.
În acelaşi timp, Comisia Europeană a făcut apel la comunitatea de afaceri să investească în Republica Moldova, având în vedere „progresele semnificative” pe care le-a înregistrat această ţară, scrie EFE.
„Moldova continuă să îşi îndeplinească agenda de reforme şi să-şi demonstreze angajamentul faţă de calea europeană (…) Investiţiile în creşterea economică a Republicii Moldova reprezintă o investiţie în integrarea europeană”, a subliniat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Anunţul alocării de fonduri coincide cu vizita pe care comisarul pentru extindere, Marta Kos, o efectuează la Chişinău, în timpul căreia are programate întrevederi cu preşedinta Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean şi alţi membri ai guvernului moldovean, precum şi cu reprezentanţi ai companiilor europene prezente în ţară.
