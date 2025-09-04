G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Uniunea Europeană alocă aproape 19 milioane de euro pentru a sprijini agenda…

republica moldova, chisinau, uniunea europeana, UE, aderare, steag, drapel
Sursa foto: Sergei GAPON / AFP

Uniunea Europeană alocă aproape 19 milioane de euro pentru a sprijini agenda de reforme a Republicii Moldova

Articole4 Sep 0 comentarii

Comisia Europeană a alocat joi 18,9 milioane de euro către Republica Moldova pentru a-i sprijini agenda de reforme, după ce a confirmat că ţara a îndeplinit toate angajamentele legate de plăţile din cadrul programului de ajutor economic al UE, a informat executivul european într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În acelaşi timp, Comisia Europeană a făcut apel la comunitatea de afaceri să investească în Republica Moldova, având în vedere „progresele semnificative” pe care le-a înregistrat această ţară, scrie EFE.

„Moldova continuă să îşi îndeplinească agenda de reforme şi să-şi demonstreze angajamentul faţă de calea europeană (…) Investiţiile în creşterea economică a Republicii Moldova reprezintă o investiţie în integrarea europeană”, a subliniat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anunţul alocării de fonduri coincide cu vizita pe care comisarul pentru extindere, Marta Kos, o efectuează la Chişinău, în timpul căreia are programate întrevederi cu preşedinta Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean şi alţi membri ai guvernului moldovean, precum şi cu reprezentanţi ai companiilor europene prezente în ţară.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Tarifele lui Donald Trump ameninţă redresarea industriei chimice europene

Articole4 Sep • 100 vizualizări
0 comentarii

Reuniunea Xi-Putin-Kim de la Beijing este o „sfidare directă” pentru ordinea internaţională, afirmă şefa diplomaţiei UE

Articole3 Sep • 750 vizualizări
7 comentarii

Ministrul Finanțelor: Reprezentanţii FMI au recunoscut eforturile şi angajamentul Guvernului pentru reforme consistente. Au salutat măsurile recente

Articole3 Sep • 316 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.