Ungaria „îngroapă” din nou aderarea Ucrainei / România suflă în pânzele Republicii Moldova – analiză Radio Europa Liberă

Ungaria „îngroapă" din nou aderarea Ucrainei / România suflă în pânzele Republicii Moldova – analiză

La summitul de vară al Uniunii Europene, convocat joi la Bruxelles, Ungaria și-a repetat, pe un ton încă și mai vehement, opoziția față de primirea în UE a vecinei sale, Ucraina. Între timp, România și alte țări membre au lăudat reformele Moldovei și au cerut încurajarea ei și mai decisă, potrivit Rador Radio România.

Premierul Ungariei, Victor Orban, a declarat la sosirea la summitul UE de vară de la Bruxelles că peste două milioane de unguri, adică 95% din participanții la un „sondaj național” ținut începând din luna aprilie, s-au pronunțat împotriva aderării accelerate la Uniunea Europeană a Ucrainei. „Numai 5% (din participanți) au fost pentru”, a subliniat Orban, considerat cel mai apropiat de Rusia dintre toți liderii Uniunii Europene.

Poziția lui în această chestiune a fost, din nou, singulară la summit, unde multe alți lideri au vorbit în favoarea accelerării primirii Ucrainei, unii plângându-se pe față de „obstrucțiile” nesfârșite ale Budapestei.

„Nu este corect ca instrumentul consensului (cu care se iau deciziile UE) să fie abuzat de o singură țară”, s-a plâns președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.

Mai devreme, Kievul a respins semnificația „sondajului” invocat de Orban, la care au participat doar cam 30% din alegători, notează AFP. Guvernul ucrainean a acuzat Budapesta că manipulează publicul cu „isterie antiucraineană” pentru a distrage atenția de la „eșecurile” interne ale guvernării maghiare.

„Guvernul ungar a depus toate eforturile posibile pentru a obține rezultatul dorit”, a declarat Ministerul ucrainean de Externe într-o declarație, la începutul acestei săptămâni.

La modul concret, autoritățile ungare au trimis oamenilor acasă o broșură, împreună cu „buletinele de vot” prin corespondență, enumerând doar presupusele riscuri ale intrării rapide ale Ucrainei în UE (criminalitate crescută, daune agriculturii maghiare), fără niciun beneficiu posibil.

Întrebat de Europa Liberă Ungaria, joi, dacă ar renunța la opoziția față de aderarea Ucrainei odată ce acolo s-ar ajunge la pace, Orban a răspuns, sec, că „Deocamdată nu e pace”.

El a mai atras atenția că odată ce UE ar primi o țară aflată în război, ar intra ea însăși în el.

Nicușor Dan, cu Moldova în prim-plan

Noul președinte român Nicușor Dan, care a câștigat marea majoritate a voturilor românilor din R. Moldova în mai, a mers la reuniune cu un mesaj pro-Chișinău fără echivoc.

„Merg la Bruxelles la primul meu summit UE. La cererea României, Consiliul European (summitul, n. red.) va reafirma sprijinul UE pentru Republica Moldova înaintea summitului UE-R. Moldova (din 4 iulie)”, a postat liderul român pe X, joi dimineață.

Între timp, la Chișinău, vicepreședintele Parlamentului European, politicianul român Nicolae Ștefănuță, a declarat tot joi că „nu este corect” ca Ucraina să fie ținută legată de R. Moldova în procesul aderării.

„Nu poți să condiționezi mersul mai departe pentru că un guvern se descurcă într-un fel, unul are o viteză, altul are un război. E cumva injust să le ții legate. Înțelegem, startul a fost bun și e simbolic. Însă rapiditatea cu care fiecare guvern se mișcă, – asta nu poate fi judecat. Mai ales că guvernul Moldovei, s-o zicem pe cea dreaptă, a făcut progrese ferme, multe și rapide”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, citat de IPN.

Ștefănuță a mai anunțat că la Chișinău se va deschide, probabil după vacanța de vară, în septembrie, un biroul al Parlamentului European.

Ce câștigă Moldova la summit?

Declarația finală a summitului de vară al UE nu conține vreo știre-bombă cu privire la parcursul european al Moldovei – și nici al Ucrainei.

Principalul „bonus” oferit Chișinăului este inițierea unui summit anual UE-Moldova. În general, blocul cu 27 de membri ține asemenea reuniuni cu parteneri mai mari – ca Ucraina.

„Uniunea Europeană va continua să colaboreze îndeaproape cu Republica Moldova pentru a spori reziliența și stabilitatea țării în fața activităților destabilizatoare persistente ale Rusiei, inclusiv a atacurilor hibride, menite să submineze instituțiile democratice ale țării”, se mai arată în documentul consultat în avans de Europa Liberă.

Liderul de la București, Nicușor Dan, a menționat înainte de începerea reuniunii de la Bruxelles că paragraful despre R. Moldova a fost inclus la inițiativa României. Totodată, președintele roman a spus că la summitul R. Moldova – UE din 4 iulie de la Chișinău va fi deschis capitolul 1 – valori fundamentale – din procesul de negocieri de aderare.

