Ungaria a semnat un acord de cooperare nucleară cu China – ministrul ungar de externe

Ungaria a semnat un acord cu China, ceea ce reprezintă un potențial major pentru cooperarea dintre cele două țări în domeniile energiei nucleare, securității și inovării, a anunțat luni, la Viena, Péter Szijjártó, potrivit Rador Radio România.

Potrivit unui comunicat dat publicității de Ministerul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului, șeful diplomației ungare a relatat că a fost semnat un acord cu Agenția Chineză pentru Energie Atomică, ceea ce reprezintă un potențial semnificativ pentru cooperarea în domeniile energiei nucleare, siguranței și inovării între Ungaria și China, care joacă un rol din ce în ce mai important în acest sector și revendică o pondere tot mai mare.

Ministrul de externe a subliniat că relansarea cooperării civilizate între Est și Vest este în interesul național al Ungariei, care are o șansă bună să demonstreze că baza acestei relansări poate fi energia nucleară.

„Ce se întâmplă în Ungaria? După decenii de bună cooperare și un contract semnat în 2014, gigantul corporativ rus Rosatom construiește o centrală nucleară cu importanți furnizori francezi și germani. Pe lângă aceasta, am semnat un acord exclusiv privind utilizarea tehnologiei americane în domeniul reactoarelor nucleare mici”, a precizat oficialul ungar, care a adăugat: „Așadar, în Ungaria, industriile nucleare rusă, americană, germană și franceză sunt prezente în același timp și pot coopera bine alături și împreună. Astfel, Ungaria dovedește că unul dintre cele mai bune domenii pentru revitalizarea cooperării civilizate Est-Vest este energia nucleară”.

Péter Szijjártó a subliniat că următorul deceniu va fi în mod clar deceniul energiei nucleare, deoarece cererea globală de electricitate crește drastic și numai energia nucleară poate acoperi această cerere în cantități atât de mari, într-un mod eficient, fiabil, sigur și ecologic.

„În industria nucleară există jucători uriași, atât în ​​Est, cât și în Vest (…) Cooperăm în ambele direcții”, a declarat ministrul ungar de externe, care a informat în acest sens că împreună cu directorul general al Rosatom, Alexei Lihacev, au fost de acord cu accelerarea extinderii Centralei nucleare de la Paks, deoarece toate condițiile sunt date pentru aceasta.

Sursa: HIRADO.HU / Rador Radio România / Traducerea: Rozália Gănciulescu