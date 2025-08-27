Un video cu un palat aparţinând familiei premierului Viktor Orban a strâns 700.000 de vizualizări / Palatul este situat în apropierea oraşului său natal Felcsut, la circa 34 de kilometri vest de Budapesta

Un video cu un palat aparţinând tatălui premierului ungar Viktor Orban a strâns miercuri 700.000 de vizualizări pe o reţea socială, după ce a fost postat de un deputat independent cunoscut pentru lupta sa împotriva corupţiei, relatează AFP, transmite Agerpres.

Imaginile, care prezintă o grădină îngrijită, o piscină şi o sală de mese imensă, dovedesc că este vorba despre „un castel de lux”, şi nu de o fermă umilă, aşa cum susţine proprietarul său, a declarat deputatul independent Akos Hadhazy, care a precizat că a filmat imaginile săptămâna trecută.



Aceste imagini arată că „Orban şi complicii săi construiesc un palat” cu banii contribuabililor, a scris un internaut într-un comentariu postat la video, care a strâns 700.000 de vizualizări pe Facebook.

Un alt internaut, Andras Kaukucsi, a sugerat că proprietatea ar putea fi folosită ca orfelinat sau spital.

Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto l-a acuzat pe deputatul independent că a încălcat legea intrând fără autorizaţie pe o proprietate privată.

În ultimii ani, numeroase articole în presă au sugerat că Viktor Orban foloseşte conacul numit Hatvanpuszta drept refugiu privat.

Palatul este situat în apropierea oraşului său natal Felcsut, la circa 34 de kilometri vest de Budapesta.

Liderul ultraconservator neagă însă că este proprietarul castelului, ceea ce făcut subiectul multor discuţii în ultimele săptămâni.

Tatăl său, Gyozo, în vârstă de 84 de ani, a declarat recent pentru tabloidul pro-guvernamental Bors că a cumpărat Hatvanpuszta în 2011 pentru a reconstitui o fermă, înfiinţată în acest loc de un arhiduce de Habsburg în secolul al XIX-lea.

Succesul viral al acestor imagini survine pe fondul frustrării generalizate faţă de corupţia din Ungaria. Anturajul lui Viktor Orban este suspectat că s-a îmbogăţit spectaculos din licitaţii publice.

UE a îngheţat circa 19 miliarde de euro din fondurile alocate ţării, în special din cauza suspiciunilor de corupţie în achiziţiile publice.

De la revenirea lui Viktor Orban la putere în 2010, Ungaria a scăzut de pe locul 50 pe locul 82 în indicele de corupţie al Transparency International, clasându-se pe ultimul loc printre statele UE în 2024.

Guvernul Orban neagă acuzaţiile de corupţie care i se aduc.