Un test al undelor cerebrale ar putea detecta tulburările de memorie asociate cu maladia Alzheimer în stadiu incipient

Un test bazat pe analiza undelor cerebrale, cu o durată de trei minute, ar putea detecta semne ale tulburărilor de memorie legate de boala Alzheimer cu mai mulţi ani înainte ca diagnosticul clinic să fie posibil, au descoperit autorii unui studiu recent, informează marţi agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Cercetătorii sugerează că acesta ar putea fi un instrument ieftin pentru cei care se luptă să obţină un diagnostic şi că noul test poate fi utilizat în mai multe contexte, inclusiv la domiciliul pacienţilor.

Fastball, dezvoltat la Universitatea Bath din Regatul Unit, este o nouă metodă care utilizează EEG (electroencefalograma), un test care înregistrează activitatea electrică a creierului prin plasarea unor senzori de mici dimensiuni pe scalp.

Testul le prezintă pacienţilor imagini rapide şi înregistrează răspunsul automat al creierului.

Studiul, condus de experţi de la universităţile din Bath şi Bristol şi publicat în revista Brain Communications, a inclus 52 de pacienţi cu tulburări cognitive uşoare (MCI) – o scădere a memoriei sau a capacităţii de gândire – şi 54 de adulţi în vârstă şi sănătoşi.

Nu toate cazurile de MCI evoluează spre boala Alzheimer, însă MCI poate fi un semn precoce şi un factor de risc pentru această maladie.

Pe lângă testul Fastball, pacienţii din cadrul studiului au participat şi la o serie de evaluări neuropsihologice ale memoriei, atenţiei susţinute şi funcţiei cognitive generale.

Cercetătorii au descoperit că persoanele cu MCI amnestică – atunci când simptomul principal este pierderea semnificativă a memoriei, cum ar fi uitarea programărilor şi a conversaţiilor recente – au prezentat răspunsuri semnificativ reduse la testul Fastball în comparaţie cu pacienţii sănătoşi şi cei cu MCI non-amnestică.

Cercetătorii au testat din nou grupul după un an şi au constatat că Fastball „a demonstrat o fiabilitate moderată până la bună la repetarea testului” în rândul adulţilor în vârstă şi sănătoşi.

De asemenea, noul studiu a demonstrat pentru prima dată că testul poate fi efectuat la domiciliul pacienţilor.

George Stothart, cercetător în ştiinţe neuronale cognitive la Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Bath, care a condus studiul, a declarat: „Ratăm primii 10-20 de ani din evoluţia bolii Alzheimer cu instrumentele de diagnosticare actuale”.

„Fastball oferă o modalitate de a schimba acest lucru, detectând declinul memoriei mult mai devreme şi mai obiectiv, folosind un test rapid şi pasiv”, a adăugat el.

Societatea Alzheimer estimează că în Regatul Unit există aproximativ 982.000 de persoane cu demenţă, dar mai mult de o treime din acestea nu au fost diagnosticate.

Se preconizează că acest număr va creşte la 1,4 milioane de persoane până în 2040.

George Stothart a adăugat: „Există o nevoie urgentă de instrumente precise şi practice pentru diagnosticarea Alzheimer la scară largă. Testul Fastball este ieftin, portabil şi funcţionează în condiţii reale”.

Rezultatele studiului au fost publicate în contextul în care un nou raport al Societăţii Alzheimer avertizează că o cincime din persoanele afectate de demenţă nu primesc niciun fel de sprijin.

Un sondaj realizat pentru această organizaţie caritabilă de către Walnut Unlimited a inclus aproape 3.500 de persoane afectate de demenţă, precum pacienţi, rude ale acestora şi îngrijitori neplătiţi.

Doar o treime din participanţii la sondaj au declarat că experienţa lor cu diagnosticarea bolii a fost pozitivă, în timp ce timpul de aşteptare îndelungat şi consultarea mai multor membri ai personalului medical au reprezentat obstacole pentru 52%, respectiv pentru 41% dintre aceste persoane.