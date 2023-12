Un tânăr de 28 de ani, trimis în judecată în Țara Galilor pentru tentativă de omor. Se numește Daniel Mihai Popescu și este acuzat că a înjunghiat-o în fața casei pe Andreea Pintilii, însărcinată și mamă a doi copii

Daniel Mihai Popescu a fost trimis în judecată în Țara Galilor pentru tentativă de omor împotriva Andreei Pintilii care este gravidă în ultimele luni. Incidentul a avut loc în localitatea Aberfan, unde Daniel Mihai Popescu, în vârstă de 28 de ani, este acuzat de înjunghierea victimei.

Andreea Pintilii, originară din România, în vârstă de 29 de ani, mamă a doi copii, și copilul ei nenăscut au supraviețuit în mod miraculos în timp ce au fost înjunghiați de un atacator în fața casei familiei din Aberfan, în sudul Țării Galilor, marți, când se întorcea de la școala unde își ducea copiii, relatează Daily Mail.

Poliția a confirmat anterior că a arestat un bărbat în vârstă de 28 de ani din Merthyr, cunoscut victimei, sub suspiciunea de tentativă de omor, după o căutare de șapte ore a suspectului.

Într-un comunicat, poliția din sudul Țării Galilor a declarat: „Daniel Mihai Popescu, în vârstă de 28 de ani, din Merthyr, a fost inculpat astăzi, miercuri, 6 decembrie, de tentativă de omor, în urma unui incident petrecut ieri dimineață pe Moy Road, Aberfan, Merthyr. El se va compărea la Curtea de Magistrați din Merthyr mâine dimineață, joi, 7 decembrie, la ora 10:00. Femeia de 29 de ani care a fost rănită în timpul incidentului a fost externată din spital”.

Poliția a confirmat că Andreea Pintilii a fost acum externată din spital după ce a fost înjunghiată “de cel puțin cinci ori” cu un cuțit de mari dimensiuni într-un atac înfiorător în plină zi.

Poliția înarmată a intervenit rapid pe Moy Road, Aberfan, în satul din sudul Țării Galilor, la scurt timp după ora 9:00, marți, când mama – care se mutase în zonă împreună cu cei doi copii ai săi luna trecută – a fost găsită, se pare, într-o baltă de sânge pe trotuar.

Martora Katie Roberts a declarat la că femeia atacată era „gravida în stare gravă”.

„Am auzit niște țipete în această dimineață. M-am uitat pe fereastră și am văzut un bărbat deasupra unei femei. La început am crezut că o lovește cu pumnii – dar apoi mi-am dat seama că o înjunghia în spate. Când m-am uitat pe fereastră, am văzut cum era înjunghiată în mod repetat, iar eu am ieșit din casă cu prosoapele, iar el a fugit. Am fugit din casă imediat după aceea. Am alergat la ea pe stradă și am ținut prosoapele pe rănile ei.” a spus Roberts.

Școlile, centrele comunitare și clădirile publice de pe o rază de opt kilometri au fost închise în timp ce suspectul era pe fugă. Vecinii au alergat în stradă cu perne și pături în timp ce au sosit serviciile de urgență.

Aseară, fostul partener al doamnei Pintilli, Teodor Bălan, în vârstă de 34 de ani, care este tatăl celor doi copii ai ei, a declarat: „Slavă Domnului că este bine, eram atât de îngrijorat pentru ea”.

El a adăugat: „Este o mamă foarte bună, are grijă de copii foarte bine. A fost dificil pentru ea să crească doi copii în timp ce lucra cu jumătate de normă’.

Teodor Bălan, care a avut o relație cu ea timp de aproape 10 ani, până în 2020, a declarat la Daily Mail că era “extrem îngrijorat” pentru Andreea, care lucra cu jumătate de normă la Home Bargains pentru a-și susține financiar familia.

“M-a sunat dimineața. Sunt încă prieten cu ea. Am ajutat-o să-și mute lucrurile și am ajutat-o să picteze. Ne-am mutat în urmă cu puțin peste o săptămână”.

Presupusul atacator a fost arestat după ce poliția înarmată a înconjurat o casă din satul Troedyrhiw, la cinci kilometri de locul înjunghierii. Patru ofițeri înarmați au dat buzna în imobilul cu trei dormitoare, de culoare galben pal, la ora 15.30, în timp ce vecinii au fost sfătuiți să rămână în casă.

Polițiștii au stat înăuntru timp de 30 de minute înainte ca ușa din față să se deschidă și un bărbat cu o cagulă neagră a fost urcat în spatele unei mașini de poliție care apoi a plecat.

Deputatul în circumscripția parlamentară de la Westminster, Gerald Jones, a încurajat oamenii să „coopereze cu poliția în cursul cercetărilor”, în timp ce deputata în Adunarea Țării Galilor Dawn Bowden a încurajat localnicii să „urmeze sfaturile oferite de poliție”.

Marți după-amiază, cu puțin timp înainte de ora 14.30, părinții au declarat că încă nu au fost anunțați dacă își pot lua copiii de la școală. Școlile și centrele comunitare din zonă anunță că sunt „în prezent închise ca măsură de precauție din cauza unui incident în cadrul comunității”, relatează Wales Online.