Un submarin american cu rachete nucleare a ajuns în Orientul Mijlociu

Comandamentul Central al SUA a declarat că un submarin dotat cu rachete nucleare a sosit ieri în Orientul Mijlociu, transmite Sky News.

„La 5 noiembrie 2023, un submarin din clasa Ohio a sosit în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA”, se arată într-un comunicat.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 5, 2023