Studenţi de la Universitatea de Arhitectură din Bucureşti învaţă să restaureze clădiri istorice la Băile Govora, inclusiv vila în care tatăl compozitorului George Enescu obişnuia să-şi petreacă vacanţa de vară

Peste 30 de studenţi de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti se află zilele acestea la Băile Govora la cea de-a doua ediţie a şcolii de vară dedicată patrimoniului, „Govora Heritage Lab”, atât pentru a învăţa despre restaurarea clădirilor istorice, cât şi pentru a da o mână de ajutor la repararea vilei în care tatăl compozitorului George Enescu obişnuia să-şi petreacă vacanţa de vară, transmite Agerpres.

Organizatorii şcolii – Studiogovora – au precizat că evenimentul din acest an se derulează pe parcursul a două săptămâni, timp în care studenţii de la specializările arhitectură, restaurare şi conservare vor avea posibilitatea să asiste atât la prelegeri susţinute de trei profesori, specialişti în restaurarea clădirilor de patrimoniu, cât şi la intervenţiile ce vor fi făcute la casa Constanţa-Marieta.

„Şcoala de vară a început deja de câteva zile. Împreună cu studenţii am făcut şi câteva intervenţii la clădire. Am îndepărtat tencuiala de ciment de pe faţada nordică, de la demisol şi din interior şi am descoperit o serie de goluri (uşi şi ferestre), care au fost fie umplute, fie modificate în ultimele decenii, când vila a suferit modificări masive. Studenţii au lucrat doar cu dalta şi ciocanul, cu atenţie la detalii. În general, tipul acesta de studiu este foarte folositor pentru a înţelege principiile spaţiale ale clădirii, cum a fost ea original gândită şi ce putem face pe mai departe pentru a putea reda frumuseţea de odinioară pe parcursul unei intervenţii noi”, a precizat arhitectul Radu Tîrcă, iniţiatorul şi coordonatorul „Govora Heritage Lab”.

Pe parcursul acestor lucrări, studenţii au scos la iveală chiar şi o parte din pictura originală aflată pe pereţii interiori ai acestei vile, una dintre construcţiile reprezentative pentru arhitectura de vilegiatură din staţiunea vâlceană. Construită în anul 1900, vila Constanţa-Marieta păstrează multe din elementele arhitecturale originale, chiar dacă de-a lungul timpului a suferit diverse transformări şi în ultimii ani a ajuns într-o stare destul de avansată de degradare. Lucrările de restaurare au fost începute încă de toamna trecută, scopul lor fiind acela de a da o nouă viaţă acestei case cu parfum de epocă, unde şi-au petrecut vacanţele de vară generaţii întregi, inclusiv tatăl compozitorului George Enescu.

„Ce ne dorim noi să se înţeleagă cât mai clar este că lucrul cu o clădire istorică este unul foarte minuţios. Trebuie să fim tot timpul foarte atenţi la diferitele straturi în camerele interioare, la diferite partiţii care au apărut de-a lungul timpului şi vrem să demonstrăm că doar cu ajutorul multor ochi, o astfel de clădire poate fi reabilitată la adevăratul standard pe care îl merită. Lucrul la clădirile istorice, din punctul nostru de vedere, trebuie făcut cât mai conştiincios. Nimic nu este lipsit de importanţă, iar lupta cu prezervarea, revalorificarea patrimoniului din Govora trebuie să continue cel puţin într-un ritm la fel de susţinut ca în aceste două săptămâni şi în viitorul apropiat”, a mai spus tânărul arhitect.

Radu Tîrcă, împreună cu alţi câţiva tineri arhitecţi, este de altfel şi iniţiatorului proiectului „Zilele Arhitecturii Balneare la Băile Govora”, eveniment ce urmăreşte salvarea clădirilor şi spaţiilor publice istorice din această staţiune vâlceană şi care anul acesta se va desfăşura concomitent cu şcoala de vară. Localnicii şi turiştii sunt astfel invitaţi în acest weekend la o adevărată cură de arhitectură balneară, plecând de la tururi ghidate prin clădiri istorice, expoziţii de fotografi şi planşe vechi şi până la proiecţii de filme documentare de arhivă, care surprind atmosfera de odinioară de la băi.

Cele mai multe dintre evenimentele pregătite pentru ediţia din acest an, cea de-a şasea, a Zilelor Arhitecturii Balneare se vor desfăşura la vila Constanţa-Marieta, gazdă şi pentru studenţii care au venit la şcoala de vară, precum şi pentru deja obişnuitul concert de jazz care va încheia, duminică seara, evenimentul de salvgardare a patrimoniului construit de la Băile Govora şi al căror protagonişti vor fi anul acesta Corina Sîrghi şi Cătălin Răducanu.