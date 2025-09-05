Un site web oferă acces la imagini de la 2.000 de camere de supraveghere private din întreaga Europă: locuințe, magazine și vestiare care pot fi vizibile online

Grupurile Telegram care s-au distins în ultimele zile pentru răspândirea de imagini cu revenge porn sugerau și achiziționarea unui abonament pe viață la o platformă ce permite utilizatorilor să vizioneze fluxuri video din case private, companii și vestiare, scrie Il Corriere della Sera, citată de Rador Radio România.

Aşa cum am relatat în urmă cu câteva luni, există cel puțin 70.000 de camere fără o securitate cibernetică robustă care nu sunt greu de găsit pentru oricine are abilități tehnice sau ştie de existenţa lor. Recent, însă, confidenţialitatea şi liniştea sufletească a persoanelor a fost tulburată de o altă amenințare. Firma de securitate cibernetică Yarix, cu sediul în Treviso, parte a Var Group, a identificat un bot Telegram care vinde accesul la cel puțin 2.000 de camere din întreaga Europă.

„Activ cel puțin din decembrie 2024, portalul permite utilizatorilor să vizualizeze gratuit fragmente scurte din înregistrări, oferind și opțiunea de a achiziționa accesul la cameră, cu posibilitatea de a vedea conținut suplimentar, sau de a avea control asupra camerei în sine”, se precizează în comunicat, potrivit Rador Radio România.

Pagina, găzduită pe un site înregistrat în Insulele Tonga din Pacificul de Sud, este ușor accesibilă prin intermediul motoarelor de căutare și poate fi folosită pentru a plăti accesul la diverse camere. În Italia există 150 de astfel de camere. Creatorul platformei a oferit o justificare curioasă: „Am luat această iniţiativă cu scopul de atrage atenția publicului asupra problemei scurgerilor de date personale cauzate de defecte hardware și software”.

În orice caz, aici există în mod clar şi un motiv de profit: prețul pentru accesarea fircărei camere variază de la aproximativ 20 de dolari, la 575 de dolari, în funcție de numărul și vizualizările videoclipurilor publice legate de dispozitiv; potrivit companiei Yarix, unele videoclipuri au fost vizualizate de peste 20.000 de ori. Compania a raportat problema Poliției Poștale, cu care a colaborat anterior la alte anchete.

Sursa: IL CORRIERE DELLA SERA / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel