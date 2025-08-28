Un român a câștigat un concurs de fotografie, în Rusia / A trebuit să facă fotografii în Sankt Petersburg timp de 24 de ore / ”Fără cartelă de net, nu aveam acces la hărţi, Google, traducere, nu puteam comanda taxi şi nici nu ştiam cu ce mijloace de transport putem ajunge unde dorim”

72 de fotografi din 20 de țări au concurat recent la un concurs-maraton organizat în Sankt Petersburg, Rusia, iar cel mai bun dintre ei s-a dovedit un român, notează Bihoreanul.

Marian Plaino, un bucureștean membru al fotoclubului orădean Varadinum, a câștigat 10 medalii și prima poziție pe podium, după ce, în semifinala competiției, a convins cu fotografiile făcute într-un inedit maraton: timp de 24 de ore, concurenții au trebuit să imortalizeze imagini respectând 24 de teme, pentru ca la final să fie jurizați de 24 de specialiști.

În ultimele etape ale competiției, semifinala și finala, artiștii au avut la dispoziție câte 24 de ore pentru a surprinde fotografii pe 24 de teme. Pentru cei doi fotografi români calificați – Marian Plaino și Adriana Ceaușescu – logistica a fost complicată: hotelul la care au fost cazați era departe de centrul orașului și de stațiile de metrou, organizatorii nu le-au dat cartele cu internet (pe care străinii nu au voie să le cumpere în Rusia).

„Cardurile bancare emise în Europa nu funcţionează în Rusia, deci am plătit peste tot cu ruble. Pentru a putea călători cu mijloacele de transport în comun, aveam nevoie de un anumit card, pe care nu știam de unde să îl luăm. Pe la multe magazine, cafenele, la metrou, angajaţii nu erau prea încântaţi să vorbească în engleză, chiar de vreo câteva ori la metrou nu au vrut să ne vândă cartelă din acest motiv… Fără cartelă de net, nu aveam acces la hărţi, Google, traducere, nu puteam comanda taxi şi nici nu ştiam cu ce mijloace de transport putem ajunge unde dorim, nu știam distanțe și timpul necesar călătoriei. Aveam doar o cărticică veche de la Lonely Planet cu hărți după care ne-am orientat. Cu toate acestea, însă, fotografiile mele m-au „împins” în finală”, a povestit Plaino (foto), la întoarcerea în România.

Adriana Ceaușescu, a doua membră a clubului Varadinum calificată în concurs, a obținut la rândul ei o medalie.

PhotOlympic 2025 este organizat de NGO „League of Professional Photographers” din St. Petersburg și Photo Community “Frame24” din Novi Sad, Serbia, în colaborare cu International Association of Art Photographers. Anul trecut, competiția a avut loc în Serbia.

