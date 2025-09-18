Un prim migrant a fost expulzat în Franţa în baza acordul franco-britanic încheiat în vară

Un prim migrant a fost expulzat din Regatul Unit în Franţa joi, în cadrul acordului privind migraţia încheiat în această vară între cele două ţări, a anunţat Ministerul de Interne britanic, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Acest bărbat, de origine indiană potrivit unei surse guvernamentale franceze, a ajuns în Franţa în această dimineaţă la bordul unui zbor comercial. El a intrat în Regatul Unit în august, traversând Canalul Mânecii la bordul unei mici ambarcaţiuni, a precizat Home Office.

Încheiat în iulie cu prilejul vizitei preşedintelui francez Emmanuel Macron în Regatul Unit şi intrat în vigoare la începutul lui august, acest acord prevede revenirea în Franţa a migranţilor ajunşi la bordul unor mici ambarcaţiuni în Regatul Unit, în schimbul trimiterii de cealaltă parte a canalului a unor migranţi care se află în Franţa şi care solicită azil în Marea Britanie.

Marţi, Înalta Curte din Londra a blocat temporar expulzarea unui migrant din Eritreea, care urma să fie trimis miercuri dimineaţă cu avionul în Franţa, dar care a contestat expulzarea declarându-se victimă a traficului de fiinţe umane.

Guvernul britanic a decis să facă apel la această decizie şi a anunţat că va „examina” legislaţia privind sclavia modernă pentru a evita ca ea să nu fie „prost utilizată” pentru a evita expulzări.

Ministrul de interne britanic, Shabana Mahmood, a salutat joi într-un comunicat această primă expulzare drept „un prim pas important pentru securizarea” frontierelor ţării.

Alte zboruri care vor transporta migranţi spre Franţa sunt prevăzute în această săptămână şi în cea viitoare, a precizat Home Office.

Primii migranţi autorizaţi să vină în Regatul Unit vor sosi „în zilele următoare” din Franţa, a mai precizat sursa citată.

Peste 31.000 de persoane au ajuns pe coastele britanice după ce au traversat Canalul Mânecii de la începutul lui ianuarie, un număr record în acest moment al anului, potrivit unui bilanţ al AFP care pleacă de la date oficiale.

Guvernul laburist al lui Keir Starmer este sub presiune pentru a limita acest fenomen, pe fondul creşterii partidului de extremă dreaptă Reform UK în sondaje. Sâmbătă, o manifestaţie a adunat între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra la apelul influentului activist de extremă dreapta Tommy Robinson.

De la începutul lui august, Regatul Unit a început să plaseze în detenţie migranţii în baza acestui acord foarte criticat de ONG-uri. Potrivit ziarului The Guardian, 92 de persoane erau deţinute la începutul săptămânii în aşteptarea retrimiterii lor în Franţa.