Un poștaș italian de 55 de ani și-a dat demisia după 35 de ani de muncă și ajunge la o cifră de afaceri de un milion de euro pe an / Organizează cel puțin o sută de călătorii în fiecare an pe toate continentele / ”Întotdeauna putem încerca să ne schimbăm. Acum mi-am dat seama”

Povestea lui Alessandro Vergari, președintele „Walden viaggi a piedi” vorbește despre faptul că niciodată nu e prea târziu să încerci să faci ceea ce îți place.

„Aveam doar 55 de ani când mi-am dat demisia de la Poștă pentru a începe o nouă viață”, spune fostul poștaș, citat de Corriere della Sera.

Vergari lucra la Poștă de 35 de ani când a decis să demisioneze. „Mai întâi am fost la serviciul de telex, apoi am devenit șeful de post al unui mic sat din provincia Florența”. Ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă perioadă din viața sa profesională, în schimb „a fost cea mai deprimantă perioadă”.

Bineînțeles, nu are nimic împotriva celor care aleg o carieră în oficiile poștale sau în orice alt birou, dar aceasta, spune el fără menajamente, „nu a fost viața pentru mine”. Apoi adaugă: „La 35 de ani, m-am simțit mereu un pic prins într-un rol în care nu mă recunoșteam”.

Nu a găsit curajul să renunțe la serviciu decât la 55 de ani.

„La această vârstă faci un bilanț al vieții, eu veneam după ani de nemulțumire și voiam să găsesc ceva care să mă satisfacă. Simțeam cum avansează vârsta, simțeam cum trece timpul, simțeam că dacă nu iau o decizie în acel moment, nu o voi mai putea lua niciodată. Am simțit că fiecare zi este un dar și că trebuie să profit la maximum de acest dar. Am luat o mică indemnizație și am demisionat”.

Adio job la Poștă. Dar Alessandro nu se aruncă în gol. „De câțiva ani cultivasem o pasiune pentru drumeții ecologice, trasee pe jos în locuri naturale”. Și astfel, lună după lună, a început să transforme această pasiune în noua sa meserie.

A luat naștere și s-a dezvoltat Walden walking tours, o cooperativă formată din zece membri (Alessandro este președinte) care organizează tururi pe jos în întreaga lume.

„La început, câștigam mai puțin decât la poștă, dar astăzi facturăm un milion de euro pe an”.

A ajuns să organizeze cel puțin o sută de călătorii în fiecare an pe toate continentele. Cincisprezece persoane într-un grup de fiecare dată. Alessandro tocmai s-a întors din Dominica și este gata să plece la Stockholm. „Și acum sunt în sfârșit fericit, împlinit cu viața pe care o trăiesc”.