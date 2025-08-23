G4Media.ro
Mașină de politie SUA
Sursa foto: Pixabay

Cinci morţi în SUA, după răsturnarea unui autocar cu turişti în nordul statului New York / Cei mai mulţi pasageri sunt indieni, filipinezi şi chinezi / Opt elicoptere au fost mobilizate pentru a transporta o parte dintre răniţi

Un autocar care transporta 54 de turişti, printre care se aflau şi copii, care se întorceau de la Cascada Niagara, s-a răsturnat vineri pe o autostradă din nordul statului New York, accidentul soldându-se cu cinci morţi şi zeci de răniţi, informează sâmbătă agenţiile internaţionale de ştiri.

Cei mai mulţi pasageri sunt indieni, filipinezi şi chinezi, a declarat poliţia statală. Printre pasageri se numără şi cetăţeni americani, transmite Agerpres.

Accidentul a avut loc lângă Buffalo, aproape de graniţa cu Canada, în regiunea Marilor Lacuri.

„Credem că şoferul a fost distras, a pierdut controlul şi a suprareacţionat”, ajungând într-un şanţ, a declarat vineri seară Andre Ray, un oficial al Poliţiei Statului New York, excluzând posibilitatea unei defecţiuni mecanice sau a conducerii sub influenţa drogurilor.

Dintre numeroasele persoane rănite identificate la faţa locului, niciuna nu se află în stare care să-i pună viaţa în pericol, a adăugat ofiţerul.

Şase cetăţeni chinezi se aflau în autocar, conform postului de televiziune de stat CCTV, care a citat consulatul chinez din New York. Cinci dintre ei au suferit răni minore, iar un al şaselea a necesitat o intervenţie chirurgicală.

„Era un autocar turistic care venea dinspre Niagara Falls către New York City, credem noi, cu peste 50 de pasageri la bord, inclusiv femei şi copii”, a declarat James O’Callaghan, purtător de cuvânt al poliţiei statului, mai devreme în cursul zilei.

„Autocarul se deplasa spre est chiar înainte de ieşirea din Pembroke” când şoferul „a pierdut controlul, a traversat axul drumului (…) şi a ajuns în şanţ”, a continuat el.

La faţa locului au fost trimişi traducători pentru a comunica cu turiştii răniţi.

Şoferul autocarului a supravieţuit şi „se simte bine”, potrivit poliţiei, care l-a interogat.

Un oficial de la spitalul comitatului Erie, Peter Cutler, contactat telefonic de AFP, a informat că 21 de pacienţi adulţi au fost transportaţi la centrul medical.

Nu mai puţin de opt elicoptere au fost mobilizate pentru a transporta o parte dintre răniţi, potrivit declaraţiilor lui Margaret Ferrentino, preşedinta Mercy Flight (transporturi de salvare), contactată şi ea de AFP.

Potrivit NBC, printre morţi nu se numără copii.

Presa a publicat imagini de la faţa locului, în care se poate observa autocarul răsturnat pe marginea drumului, grav avariat.

Deplângând pe reţeaua de socializare X „un accident tragic”, guvernatoarea statului, Kathy Hochul, a anunţat că serviciile sale se coordonează „îndeaproape cu Poliţia Statului New York şi cu oficialii locali care acţionează pentru a salva şi a oferi asistenţă tuturor celor implicaţi”.

