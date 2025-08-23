G4Media.ro
Un brașovean și-a bătut avocatul pe stradă, după ce a pierdut un…

bataie pumn pexels
sursa foto: Pexels

Un brașovean și-a bătut avocatul pe stradă, după ce a pierdut un proces / Bărbatul ar mai avea un dosar de ultraj judiciar pentru că a amenințat un procuror și un judecător

Un bărbat de 42 de ani din județul Brașov a fost reținut sub acuzația de ultraj judiciar, după ce și-a bătut propriul avocat pe stradă, anunță Monitorul Expres.

Atacul, care a avut loc pe 21 august, ar fi fost motivat de furia clientului, care a pierdut un proces și l-a acuzat pe avocat că nu l-a reprezentat corespunzător.

Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, bărbatul l-a abordat pe avocatul de 55 de ani pe stradă, a început să-l amenințe cu moartea, iar apoi l-a lovit cu pumnul în zona feței. Victima a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că a suferit leziuni care necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale

Agresorul, care este recidivist, este cunoscut pentru comportamentul său violent. Surse judiciare au declarat că acesta mai are un dosar de ultraj judiciar pentru că a amenințat un procuror și un judecător. De asemenea, a amenințat și avocatul din oficiu care i-a fost desemnat într-un alt caz penal.

În urma agresiunii de la Zărnești, procurorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj judiciar.

  1. Genul asta de oameni ar trebui sa stea sub supraveghere intr-o unitate medicala, zic.

