Un brașovean și-a bătut avocatul pe stradă, după ce a pierdut un proces / Bărbatul ar mai avea un dosar de ultraj judiciar pentru că a amenințat un procuror și un judecător
Un bărbat de 42 de ani din județul Brașov a fost reținut sub acuzația de ultraj judiciar, după ce și-a bătut propriul avocat pe stradă, anunță Monitorul Expres.
Atacul, care a avut loc pe 21 august, ar fi fost motivat de furia clientului, care a pierdut un proces și l-a acuzat pe avocat că nu l-a reprezentat corespunzător.
Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, bărbatul l-a abordat pe avocatul de 55 de ani pe stradă, a început să-l amenințe cu moartea, iar apoi l-a lovit cu pumnul în zona feței. Victima a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că a suferit leziuni care necesită 2-3 zile de îngrijiri medicale
Agresorul, care este recidivist, este cunoscut pentru comportamentul său violent. Surse judiciare au declarat că acesta mai are un dosar de ultraj judiciar pentru că a amenințat un procuror și un judecător. De asemenea, a amenințat și avocatul din oficiu care i-a fost desemnat într-un alt caz penal.
În urma agresiunii de la Zărnești, procurorii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj judiciar.
