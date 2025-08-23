Ministrul Sănătății: Şefii de secţie vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanţă / Fiecare candidat va susţine un examen real / ”Nu mai pot rămâne în funcţii din inerţie”



Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete anunţă noi criterii şi reglementări pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie din spitale, dar şi pentru evaluarea acestora. ”Calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni şef de secţie”, afirmă ministrul Sănătăţii, subliniind că vor fi eliminate ”concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege”, şi că vor fi introduse criterii minime, criterii de performanţă şi evaluare continuǎ, transmite News.ro.

”Şefii de secţie, criterii clare şi evaluare periodică. Un spital este sănătos atunci când secţiile lui funcţionează corect. Dincolo de clădiri moderne şi echipamente de ultimă generaţie, esenţa calităţii medicale stă în organizarea fiecărei secţii, în modul în care echipa este coordonată şi în respectul arătat pacienţilor. Prin această modificare legislativă, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanţă clari, monitorizaţi anual. În plus, funcţia nu va mai fi ocupată doar prin formalităţi: fiecare candidat va susţine un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secţiei şi a echipei medicale, cu indicatori concreţi şi obiective măsurabile”, precizează ministrul.

În opinia sa, calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni şef de secţie.



”Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Ştim bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este şi cel mai bun lider. Recunoaştem acest adevăr şi schimbăm împreună modalitatea de ocupare a funcţiilor de conducere. Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, şi introducem criterii minime, criterii de performanţă şi evaluare continuǎ. Ştiu că rezistenţa este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Este evident, cu toată bunăvoinţa pe care o am, că lucrurile nu mai pot continua aşa şi că trebuie să punem capăt unui obicei care a funcţionat doar în avantajul unora”, declară Alexandru Rogobete.

”Conducerea unei secţii nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă şi încǎ una mare”, subliniază ministrul, adăugând că organizarea echipei, grija faţă de pacienţi şi calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare.

”Mesajul meu este ferm: şefii de secţie nu mai pot rămâne în funcţii din inerţie. Ei trebuie să fie lideri activi, profesionişti şi responsabili. Această măsură înseamnă spitale mai organizate, secţii mai eficiente şi, în final, pacienţi mai bine trataţi”, conchide ministrul Sănătăţii.