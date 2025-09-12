Un partid de opoziție din Ungaria cere oprirea imediată a construcției Centralei nucleare Paks II, construită de firme rusești, după o decizie a Curții de Justiție a UE

Curtea de Justiție a UE a anulat joi decizia Comisiei Europene adoptată în 2017, care a aprobat sprijinul la adresa Ungariei pentru Centrala nucleară Paks II, transmite Népszava, via Rador. Conform deciziei, Guvernul Orbán a încălcat normele UE privind achizițiile publice, încredințând companiilor rusești sarcina de a construi noua centrală nucleară fără o licitație deschisă.

Partidul de opoziție Coaliția Democrată (DK) a declarat joi că construcția centralei Paks II trebuie oprită imediat după decizia instanței UE, deoarece aceasta servește exclusiv intereselor miliardarilor ruși și ungari care s-au îmbogățit pe seama achizițiilor publice corupte.

„Doar cercurile de afaceri ale președintelui rus Vladimir Putin și ale premierului Viktor Orbán beneficiază de investiția extrem de costisitoare. Miile de miliarde cheltuite pentru tehnologia nucleară rusească învechită ar trebui folosite pentru dezvoltarea producției de energie regenerabilă (energie eoliană, solară, geotermală), precum și pentru prelungirea duratei de funcționare a Centralei nucleare Paks I”, a subliniat partidul de opoziție într-un comunicat.

În replică, ministrul de Externe Péter Szijjártó susține că recenta hotărâre a CJUE nu limitează și nu încetinește în niciun fel investiția la Centrala Paks II.

Șeful diplomației ungare a declarat la o conferință de presă susținută alături de omologul său austriac, Beate Meinl-Reisinger, cu privire la decizia Curții de Justiție a UE privind ajutorul de stat pentru extinderea Centralei de la Paks: „Înainte ca adversarii Ungariei și ai securității energetice a Ungariei să își deschidă șampania, aș dori să precizez că CJUE a anulat decizia luată împotriva Comisiei Europene, respectiv o decizie anterioară a Comisiei Europene”.

Ministrul de externe a mai spus că Guvernul Orban consideră în continuare că Centrala nucleară de la Paks este principalul pilon în viitor din punctul de vedere al securității energetice a Ungariei.

„Această hotărâre judecătorească nu limitează și nu încetinește în niciun fel progresul investiției, dimpotrivă, în ultima perioadă am accelerat ritmul acestei investiții”, a spus Péter Szijjártó, menționând: „Și la începutul următorului deceniu, vom conecta ambele unități ale noii centrale nucleare Paks la rețea, făcând astfel un pas uriaș înainte în garantarea securității energetice a Ungariei”.

