Un oraș din Anglia găzduiește șobolani uriași într-un „traseu sculptural” în scop caritabil

Un oraș din Anglia se pregătește să-și umple străzile cu sculpturi gigantice în formă de șobolani, ca parte a unui nou traseu artistic dedicat unui muzician local.

Expoziția „A Mischief of Rats” (O hoardă de șobolani) va fi deschisă începând cu 3 mai în Hull și va cuprinde sculpturi pictate în formă de șobolani înalți de 1,8 metri, pe care vizitatorii le vor putea admira pe un traseu pietonal din oraș, transmite BBC.

Traseul artistic a fost creat pentru a-i aduce un omagiu muzicianului rock Mick Ronson, originar din Hull și membru al trupei locale din anii 1960, The Rats, înainte de a deveni chitaristul lui David Bowie.

Co-organizatoarea traselui, Clare Huby, a declarat anterior că traseul va fi lansat înainte de ceea ce ar fi fost cea de-a 80-a aniversare a muzicianului, pe 26 mai 2026. Ea a spus: „Știu că oamenii din Hull și-au dorit foarte mult să aibă ceva care să-l omagieze pe Mick Ronson, așa că mi s-a părut ocazia perfectă”.

Clare Huby a adăugat că proiectul va ajuta și organizația caritabilă Daisy Appeal, care sprijină spitalul Castle Hill din Cottingham, sculpturile urmând să fie scoase la licitație în septembrie.

Organizația caritabilă speră să strângă până la 250.000 de lire sterline pentru „cercetări de ultimă oră” în domeniul cancerului.

Traseul artistic, similar cu proiecte anterioare, printre care Larkin with Toads, A Moth for Amy și Puffins Galore, va fi deschis până în august și include locații din Hull și East Riding of Yorkshire.