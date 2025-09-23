G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un obiect celest necunoscut însoțește Pământul de 60 de ani

Luna
sursa foto: ProTv

Un obiect celest necunoscut însoțește Pământul de 60 de ani

Articole23 Sep 1 comentariu

În august 2025, telescopul PAN-STARRS din Hawaii a descoperit un obiect celest necunoscut în constelația Peștele Austral. Nu este foarte mare, având „doar” 19 metri în diametru, și a fost botezat 2025 PN7. Astrofizicienii au observat că acest obiect urma aceeași traiectorie ca Pământul, ca un cățeluș care își urmează stăpânul, scrie France Info.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reconstituind traiectoria sa, oamenii de știință au descoperit că ne însoțește de 60 de ani în călătoria noastră în jurul Soarelui. Conform estimărilor lor, 2025 PN7 ar trebui să ne rămână fidel încă vreo șaizeci de ani.

O a doua lună?

În general, obiectele care gravitează în apropierea planetei noastre sunt captate de câmpul nostru gravitațional și, în funcție de viteza lor, cad sau se rotesc în jurul nostru pe orbită, devenind astfel sateliți. Este cazul Lunii, satelitul nostru natural, precum și al tuturor sateliților artificiali.

Asteroidul 2025 PN7 face excepție de la această regulă. Conform observațiilor astrofizicienilor, acesta nu cade pe Pământ noi, dar nici nu se învârte în jurul acestuia. Printr-un subtil joc de echilibru gravitațional între câmpul gravitațional al Pământului și cel al Soarelui, asteroidul se învârte în jurul Soarelui în același timp cu noi, în mod sincronizat, fără a fi în orbita Pământului.

Acest companion de călătorie se încadrează în categoria cvasi-lunilor. Oamenii de știință sugerează, de asemenea, că aceste obiecte, foarte greu de observat, ar fi de fapt foarte numeroase. Pământul nostru ar putea fi însoțit de un cortegiu de astfel de corpuri pe care nu le-am observat încă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un asteroid de dimensiunea unui stadion trece azi pe lângă Pământ / Unde poți urmări live

Articole9 Mai 2025
0 comentarii

1 comentariu

  1. Extratereștrii cu care a negociat domnul Georgescu!
    Cred că ăia i-au spus că apa nu e hașdoio și energia femeii vine pe sub fustă! Și noi râdeam de el!!! 🙁

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.