Un obiect celest necunoscut însoțește Pământul de 60 de ani

În august 2025, telescopul PAN-STARRS din Hawaii a descoperit un obiect celest necunoscut în constelația Peștele Austral. Nu este foarte mare, având „doar” 19 metri în diametru, și a fost botezat 2025 PN7. Astrofizicienii au observat că acest obiect urma aceeași traiectorie ca Pământul, ca un cățeluș care își urmează stăpânul, scrie France Info.

Reconstituind traiectoria sa, oamenii de știință au descoperit că ne însoțește de 60 de ani în călătoria noastră în jurul Soarelui. Conform estimărilor lor, 2025 PN7 ar trebui să ne rămână fidel încă vreo șaizeci de ani.

O a doua lună?

În general, obiectele care gravitează în apropierea planetei noastre sunt captate de câmpul nostru gravitațional și, în funcție de viteza lor, cad sau se rotesc în jurul nostru pe orbită, devenind astfel sateliți. Este cazul Lunii, satelitul nostru natural, precum și al tuturor sateliților artificiali.

Asteroidul 2025 PN7 face excepție de la această regulă. Conform observațiilor astrofizicienilor, acesta nu cade pe Pământ noi, dar nici nu se învârte în jurul acestuia. Printr-un subtil joc de echilibru gravitațional între câmpul gravitațional al Pământului și cel al Soarelui, asteroidul se învârte în jurul Soarelui în același timp cu noi, în mod sincronizat, fără a fi în orbita Pământului.

Acest companion de călătorie se încadrează în categoria cvasi-lunilor. Oamenii de știință sugerează, de asemenea, că aceste obiecte, foarte greu de observat, ar fi de fapt foarte numeroase. Pământul nostru ar putea fi însoțit de un cortegiu de astfel de corpuri pe care nu le-am observat încă.