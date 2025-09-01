Un număr record de 55,5 milioane de turişti străini au vizitat Spania în primele şapte luni ale anului

Spania a stabilit un nou record în ceea ce priveşte sosirile turiştilor internaţionali, cu 55,5 milioane de sosiri în perioada ianuarie – iulie (+4,1%), care au cheltuit 76,074 miliarde de euro, de asemenea un nivel record, reprezentând o creştere de 7,2% în ritm anual, a anunţat luni Institutul Naţional de Statistică (INE), transmite EFE, preluată de Agerpres.

Numai în luna iulie, Spania a primit 11,02 milioane de turişti, cu 1,6% mai mult decât în luna iulie 2024 şi cea mai mare cifră înregistrată până în prezent. Aceştia au cheltuit 16,452 miliarde de euro, o creştere de 6,1% în ritm anual, de asemenea, o cifră record pentru acea lună.

Aceste cifre vin după ce, în prima jumătate a anului, Spania a înregistrat recorduri istorice atât pentru numărul de turişti, cu 44,5 milioane, cât şi pentru cheltuielile aferente acestora, cu 59,622 miliarde de euro.

Mai mult, 2025 este al doilea an consecutiv în care Spania a depăşit 50 de milioane de turişti străini între ianuarie şi iulie.

Principalele ţări de origine în primele şapte luni au fost Regatul Unit (cu aproape 11 milioane, o creştere de 4,3%), Franţa (cu peste 7,1 milioane, o creştere de 1,7%) şi Germania (cu peste 6,9 milioane, o creştere de 1,6%).

Procentual, între ianuarie şi iulie, cea mai mare creştere a fost înregistrată la turiştii din Portugalia, care au crescut cu 13,6%, iar belgienii au consemnat o scădere a sosirilor lor în Spania în această perioadă, cu 4,2%.

În iulie, Marea Britanie a fost din nou principala ţară de origine, urmată de Franţa şi Germania.

În primele şapte luni ale anului 2025, principala destinaţie turistică din Spania a fost regiunea Catalonia (nord-est), cu 11,6 milioane de vizitatori străini, cu 1,1% mai mult decât în anul precedent, urmată de Insulele Canare, cu 9,1 milioane de turişti, şi Insulele Baleare, care au primit 9 milioane de vizitatori, cu 3,2% mai mult.

Cheltuielile medii per turist au fost de 1.493 euro, în creştere cu 4,4%, iar cheltuielile zilnice au crescut cu 6,9%, ajungând la 210 euro.

În primele şapte luni ale anului, Marea Britanie a fost ţara cu cele mai mari cheltuieli cumulate (17,6% din total), urmată de Germania (11,7%) şi Franţa (8,1%). Turiştii din aceste trei ţări au fost, de asemenea, cei mai mari cheltuitori în iulie.

Turismul este unul dintre principalii motoare ai economiei spaniole, contribuind cu peste 13% la Produsul Intern Brut.