Un nivel record de 40% din muncitorii din Germania lucrează în regim part-time

Un număr record din persoanele angajate din Germania lucrează în regim part-time, arată un studiu publicat marţi, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

În al doilea trimestru al acestui an, un procent de 40,1% din persoanele angajate din Germania lucrau în regim part-time, arată studiul realizat de Institutul pentru piaţa muncii din Germania (IAB).

Numărul celor care lucrează în regim part-time a crescut cu 1,3%, comparativ cu trimestrul al doilea al anului trecut, până la 16,971 milioane de persoane, în timp ce numărul persoanelor care lucrează full-time a scăzut cu 0,7%, până la 25,352 milioane de persoane.

Dacă în anii 1990 munca în regim part-time era o excepţie, acum a devenit standardul, a declarat expertul IAB, Enzo Weber.

Institutul pentru piaţa muncii din Germania (IAB) a precizat că, în medie, angajaţii part-time lucrează 18,62 ore pe săptămână, ceea ce constitutie de asemenea un record.

Studiul IAB mai arată că numărul de persoane în câmpul muncii din Germania a crescut uşor în ritm anual, până la 46 milioane de persoane în al doilea trimestru. Cu toate acestea, gradul de ocupare a stagnat comparativ cu situaţia din primul trimestru, potrivit datelor ajustate în funcţie de variaţiile sezoniere şi efectele calendaristice.

„Chiar şi după doi ani de recesiune, este un nou record în materie de ocupare, dar numărul de joburi în regim full-time este în continuare mai mic cu peste 200.000 comparativ cu nivelul de vârf”, a explicat Weber.