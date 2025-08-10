Un mort şi o instalaţie industrială avariată într-un atac ucrainean cu drone în regiunea rusă Saratov

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O persoană a fost ucisă, iar mai multe apartamente şi o instalaţie industrială au fost avariate într-un atac ucrainean cu drone asupra regiunii Saratov, din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regiunii, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Roman Busargin a postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că locuitorii au fost evacuaţi după ce resturile unei drone distruse au avariat trei apartamente în atacul lansat în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

„Mai mulţi locuitori au avut nevoie de asistenţă medicală”, a spus Busargin. „S-a acordat ajutor la faţa locului, iar o persoană a fost spitalizată. Din păcate, o persoană a murit”, a mai spus el, transmite Agerpres.

Unităţile apărării antiaeriene ruseşti au distrus 121 de drone ucrainene în cursul nopţii, inclusiv opt deasupra regiunii Saratov, a declarat Ministerul rus al Apărării.

Busargin nu a specificat ce tip de sit industrial a fost avariat.

Imaginile de pe reţelele sociale au arătat un fum negru gros ridicându-se peste ceea ce părea a fi o zonă industrială.

Presa ucraineană, între care agenţia de presă RBK-Ukraine, a relatat că rafinăria de petrol din oraşul Saratov, centrul administrativ al regiunii, a fost cuprinsă de flăcări după un atac cu drone.

Autoritatea aeronautică civilă din Rusia, Rosaviatsia, a declarat pe Telegram că zborurile din şi spre Saratov au fost oprite duminică dimineaţă timp de aproape două ore pentru a asigura securitatea aeriană.