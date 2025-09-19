Un medic relatează bullying-ul la care e supus un copil ucrainean refugiat în școlile din România: A schimbat trei școli, colegii îi spun că ”rușii le fac bine ce le fac ucrainenilor”

Un medic român specializat în recuperare a relatat într-o postare pe rețelele sociale cazul unui copil ucrainean, refugiat de război în România cu mama sa. Medicul Cătălin Furculescu a scris că elevul ucrainean de 11 ani, care a învățat limba română, a trebuit să schimbe trei școli din cauza bullying-ului la care e supus de unii colegi care aprobă crimele armatei ruse în Ucraina.

”Când m-am apucat de medicină, nu îmi imaginam că o să ajung vreodată să tratez oameni care au căpătat diverse patologii din cauza că fugeau să evite bombe. Și nici în situația sa vad că există tâmpiți care iau de bun discursul unor debili mentali precum Georgescu, Simion sau Șoșoacă și care țin isonul propagandei ruse, lingandu-l în c..r pe Putin, făcându-i pe oamenii care nu sunt neapărat prea educați să aibă impresia că ceea ce se întâmplă acolo nu este adevărat”, a scris medicul pe o rețea socială.

”Situația de față este următoarea: o mamă din Odessa vine cu copilul de 11 ani pentru că ea nu a învățat încă română, iar copilul, genial de altfel, a reușit în câteva luni să o învețe aproape la perfecție și să îi traducă mamei tot ce vorbeam eu acolo. Copilul e la școală în România, a învățat româna perfect, e foarte bun, doar că deja a schimbat trei școli. De ce? Pentru că imbecilii ăia de care vorbeam mai devreme pun botul la voma pe care o scot pe gură idioții menționați și își educă copiii după chipul și asemănarea lor. Iar rezultatul este că acest copil, refugiat, își ia bullying la școală, auzind de la colegi că «rușii le fac bine ce le fac»”, a mai scris medicul.

”În plus, și aici e partea care mă macină cel mai tare, in timpul când au fugit să evite să fie masacrați, copilul era împreună cu maică-sa in momentul în care s-a rănit. Au venit de acolo, din haos, aici, dar ce a continuat să primească de la suveranistii din jurul nostru a fost nedreptate, ură și minciună. Nu e vorba doar despre traumatismele fizice, e vorba că, pe lângă bombe, copilul trebuie să suporte și ignoranța unor adulți care, orbiți fiind de propaganda mizerabilă, expun niște copii unui alt pericol. Ii învață să urască, ii învață minciuna. E simplu să tratez entorsa mamei lui, dar nu-mi imaginam că o parte din munca mea va fi să încerc să repar și consecințele prostiei colective”, și-a încheiat medicul postarea.

G4Media a scris în repetate rânduri despre modul în care George Simion și partidul extremist aur au preluat narațiunile propagandei ruse în legătură cu Ucraina.