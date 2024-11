Un jurnalist de la Fox News, Pete Hegseth, va fi şeful Pentagonului în administraţia Trump / A fost căpitan de infanterie în Garda Naţională a Armatei şi a servit în Afganistan, Iran şi Guantanamo Bay

Preşedintele ales Donald Trump a anunţat marţi că l-a ales pe Pete Hegseth, jurnalist la Fox News, în funcţia de secretar al apărării, relatează CNN şi Associated Press, citate de News.ro.

„Pete şi-a petrecut întreaga viaţă ca un luptător pentru trupe şi pentru ţară. Pete este dur, inteligent şi un adevărat credincios principiului „America pe primul loc”. Cu Pete la cârmă, duşmanii Americii sunt avertizaţi – armata noastră va fi din nou măreaţă, iar America nu va da niciodată înapoi”, a anunţat Donald Trump într-un comunicat.

Pete Hegseth, în vârstă de 44 de ani, este coprezentator al emisiunii „Fox & Friends Weekend” de la Fox News şi a fost colaborator al reţelei de televiziune din 2014. El este, de asemenea, autorul cărţii „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (Războiul împotriva războinicilor: În spatele trădării bărbaţilor care ne ţin liberi – n.r.).

Hegseth a fost căpitan de infanterie în Garda Naţională a Armatei şi a servit în Afganistan, Iran şi Guantanamo Bay.

Anterior a fost şeful unei organizaţii a veteranilor din America.

Conform biografiei sale de pe Fox, are un masterat în politici publice de la John F. Kennedy School of Government a Universităţii Harvard.