G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lavrov prezintă condiţiile Rusiei pentru pacea din Ucraina: Garanţie de securitate a…

Sursa foto: Facebook / Russian Foreign Ministry – МИД России

Lavrov prezintă condiţiile Rusiei pentru pacea din Ucraina: Garanţie de securitate a marilor puteri şi absenţa NATO / Ucraina trebuie să fie neutră și non-nucleară

Articole24 Aug 0 comentarii

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat într-un interviu publicat duminica aceasta că un grup de naţiuni, între care membri ai Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, ar trebui să fie garanţii securităţii Ucrainei, informează Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Agenţia de presă britanică a relatat săptămâna trecută că preşedintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune Donbas, în est, să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO, să rămână neutră şi să nu permită accesul trupelor occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului.

Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin şi preşedintele american Donald Trump au discutat problema unei garanţii de securitate pentru Ucraina şi că Putin a ridicat problema discuţiilor eşuate de la Istanbul din 2022.

În cadrul acelor convorbiri, Rusia şi Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanţiilor de securitate din partea celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU: Regatul Unit, China, Franţa, Rusia şi Statele Unite, precum şi din partea altor ţări, conform unei copii a unui proiect de acord văzut de Reuters în 2022.

Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Grupul ar putea include, de asemenea, Germania, Turcia şi alte ţări, a spus Lavrov.

„Iar garanţii ar garanta securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, care trebuie să fie nealiniată cu niciun bloc militar şi care trebuie să fie non-nucleară”, a insistat Lavrov, conform unei transcrieri a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.

Lavrov a precizat, de asemenea, că aderarea Ucrainei la NATO este inacceptabilă pentru Rusia, că Rusia doreşte protecţie pentru vorbitorii de limbă rusă din Ucraina şi că există o discuţie despre teritorii care trebuie purtată cu Ucraina.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.