Un investitor în criptomonede plătește 6 milioane de dolari pentru o banană – și intenționează să mănânce opera de artă

Investitorul în criptomonede Justin Sun a plătit 6,2 milioane de dolari pentru o banană lipită cu bandă adezivă de un perete, evidențiind valorile în creștere ale acestei industrii și ale artei virale, transmite CNBC.

Sotheby’s a scos aseară la licitație această banană, intitulată „Comedian”, creată de artistul italian Maurizio Cattelan. După o luptă aprinsă cu alte șase persoane, Sun a ieșit câștigător, licitând online și plătind în criptomonede.

„Aceasta nu este doar o operă de artă”, a spus Sun într-o declarație. „Reprezintă un fenomen cultural care face legătura între lumea artei, a memelor și comunitatea criptomonedelor. Cred că această piesă va inspira mai multă gândire și discuții în viitor și va deveni o parte din istorie. Sunt onorat să fiu mândrul proprietar al acestei opere iconice și aștept cu nerăbdare să stârnească mai multă inspirație și impact pentru pasionații de artă din întreaga lume.”



I’m thrilled to announce that I’ve bought the banana🍌 !!! @SpaceX @Sothebys I am Justin Sun, and I’m excited to share that I have successfully acquired Maurizio Cattelan’s iconic work, Comedian for $6.2 million. This is not just an artwork; it represents a cultural phenomenon… pic.twitter.com/lAj1RE6y0C

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 21, 2024