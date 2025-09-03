Un film de acţiune bazat pe franciza de jocuri video cu tematică de război ”Call of Duty” va fi produs de Paramount

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un film de acţiune bazat pe franciza de jocuri video cu tematică de război „Call of Duty” va fi produs de Paramount, a anunţat marţi celebrul studio hollywoodian, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cumpărat luna trecută de Skydance Media, studioul Paramount, care a produs în trecut filme precum „Top Gun” şi „Naşul”, este controlat de acum de David Ellison. Fiul miliardarului Larry Ellison, fondatorul gigantului de tehnologie Oracle, s-a lansat într-o vastă operaţiune de redresare a companiei.

Aceasta va include producţia unui film „Call of Duty”, bazat pe universul seriei omonime de jocuri video, care rămân extrem de populare, în contextul în care 100 de milioane de persoane joacă un joc din cadrul acestei francize în fiecare lună.

„În calitatea mea de vechi fan al jocului ‘Call of Duty’, este cu adevărat vorba despre un vis care devine realitate”, a declarat David Ellison într-un comunicat, prin care a anunţat un acord cu dezvoltatorul de jocuri Activision-Blizzard.

Adaptarea „universului narativ extraordinar” al jocului „Call of Duty” pe marele ecran „reprezintă în acelaşi timp o onoare şi o responsabilitate pe care noi nu le tratăm cu lejeritate”, a adăugat el.

De la lansarea sa în 2003, această franciză de jocuri video conţine peste 30 de titluri, care s-au vândut în peste 500 de milioane de copii.

Lansat în 2004, cel mai recent opus din serie, „Call of Duty: Black Ops 6”, are o acţiune care se desfăşoară în anii 1990 şi aduce în scenă o echipă de securitate însărcinată cu urmărirea unui senator şi accesarea unui spaţiu strict secret din Washington.

Acordul cu Activision stipulează că studioul Paramount „va dezvolta, va produce şi va distribui un lungmetraj în format live-action bazat pe jocul video ‘Call of Duty'”, precizează acelaşi comunicat.

Detaliile financiare ale acordului nu au fost dezvăluite şi niciun detaliu nu a fost oferit presei despre viitoarea intrigă a filmului.

Acest parteneriat ar putea include şi alte filme şi seriale TV bazate pe jocul video „Call of Duty”, potrivit revistei Variety, care citează surse anonime. Contactaţi de jurnaliştii de la AFP, reprezentanţii studioului Paramount nu au dorit să facă declaraţii pe această temă.

Paramount a adaptat deja pentru marile ecrane „Sonic the Hedgehog”, un alt joc video foarte popular.

Pentru o lungă perioadă, studiourile hollywoodiene au înregistrat mai multe eşecuri de box-office atunci când au produs filme inspirate din jocuri video.

Dar în ultimii ani, situaţia pare să se fi schimbat: „The Super Mario Bros. Movie” (2023) a obţinut încasări de peste 1,3 miliarde de dolari, iar „A Minecraft Movie” (2025) a adunat încasări de aproape 1 miliard de dolari.