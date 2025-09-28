Un britanic și-a construit o tribună cu șase locuri în grădina din spatele casei, vecină cu stadionul echipei favorite / A plătit 5.000 de lire, iar un abonament anual costă 120 / Fanii adverși cântă în timpul meciurilor „rich bastard sat in his stand”

Un fan al fotbalului a cheltuit 5.000 de lire sterline pentru a construi o tribună cu șase locuri în grădina sa din spate, astfel încât el și nepoții săi să își poată urmări echipa favorită de fotbal, scrie presa britanică.

Ian Nutter, în vârstă de 65 de ani, a decis să construiască terasa după ce a constatat că trei dintre cei opt nepoți ai săi se apleacă peste gardul din lemn al grădinii sale din spate, încercând să vadă echipa lor locală, Barnoldswick Town, în acțiune.

Bunicul, din Barnoldswick, Lancs, a dezvăluit că în spatele gardului care se află la câțiva metri de teren există o „cădere uriașă de 5 metri”, iar pentru a le împiedica să se rănească a decis să își construiască propria tribună.

Ian, care deține o companie de metalurgie arhitecturală și a lucrat cu echipe precum Manchester United, și-a petrecut următoarele șase săptămâni asamblând zona de ședere lungă de doi metri.

„Nu mi-am propus să construiesc așa de la început, ci doar a crescut organic. La început trebuia să fie o platformă de lemn, dar când am stat pe ea m-am gândit că nu este foarte bine, așa că am trecut la nivelul următor. Totul a fost proiectat de un inginer structural, asamblat de patru angajați ai mei, iar eu doar am supravegheat totul. Acoperișul este fabricat din aluminiu și are sticlă securizată în partea din față, pentru a opri mingile să ne lovească”, povestește britanicul.

Înainte de a construi zona de relaxare în noiembrie 2023, el i-a cerut permisiunea președintelui Barnoldswick Town, Nigel Hill, care a fost de acord.

Într-o zi obișnuită de meci, Ian spune că își pregătește o sticlă de ceai sau câteva plăcinte cu carne de porc pe care să consume în timp ce urmărește meciul.

„Chiar dacă plouă cu găleata, pot urmări meciul confrotabil. Este un lucru minunat. Când mă uit la meciuri iarna, la pauză mă duc în magazia mea și mă încălzesc lângă foc înainte de a începe din nou„, spune el.

Uneori aude scandările fanilor din deplasare. Ei cântă „rich bastard sat in his stand” și eu doar le fac cu mâna. Nu mă deranjează, este doar fotbal la sfârșitul zilei”, povestește britanicul.

Un bilet la meciurile de acasă ale echipei Barnoldswick Town costă £7, iar un abonament costă £120.