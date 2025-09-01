Un bărbat a fost arestat în Australia după ce a forţat cu maşina poarta consulatului rus din Sydney

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un bărbat a fost arestat după ce a forţat cu un SUV poarta consulatului rus din Sydney, luni, a declarat poliţia locală, potrivit AP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Poliţia a fost chemată la ora locală 08:00 la consulatul din suburbia estică Woollahra, unde a fost semnalată prezenţa unui vehicul neautorizat parcat în aleea de acces.

Poliţia a încercat să vorbească cu şoferul, dar acesta a intrat cu maşina Toyota Kluger în porţi, se arată în comunicat.

Doi poliţişti au suferit răni uşoare şi au fost îngrijiţi de paramedici. Nimeni altcineva nu a fost rănit, a declarat poliţia.

SUV-ul s-a oprit pe gazonul din apropierea unui stâlp de steag din curtea consulatului.

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat.

Poliţia nu a dat publicităţii detalii despre motivele sale potenţiale sau despre acuzaţiile care i-ar putea fi aduse.