Un bărbat a fost arestat în Australia după ce a forţat cu maşina poarta consulatului rus din Sydney
Un bărbat a fost arestat după ce a forţat cu un SUV poarta consulatului rus din Sydney, luni, a declarat poliţia locală, potrivit AP, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Poliţia a fost chemată la ora locală 08:00 la consulatul din suburbia estică Woollahra, unde a fost semnalată prezenţa unui vehicul neautorizat parcat în aleea de acces.
Poliţia a încercat să vorbească cu şoferul, dar acesta a intrat cu maşina Toyota Kluger în porţi, se arată în comunicat.
Doi poliţişti au suferit răni uşoare şi au fost îngrijiţi de paramedici. Nimeni altcineva nu a fost rănit, a declarat poliţia.
SUV-ul s-a oprit pe gazonul din apropierea unui stâlp de steag din curtea consulatului.
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat.
Poliţia nu a dat publicităţii detalii despre motivele sale potenţiale sau despre acuzaţiile care i-ar putea fi aduse.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Poliţia italiană anunţă arestarea unui bărbat în legătură cu încercarea de asasinare a fostului Papă Francisc
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.