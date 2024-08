Ultimii militari germani se retrag definitiv din Niger / Capitala Niamey pierde un spital militar de 50 de milioane de euro

Ultimii militari germani au părăsit definitiv sâmbătă o bază militară de la Niamey, în urma eşecului unor negocieri între junta aflată la putere în Niger şi Germania, relatează RFI, citată de News.ro.

Bundeswehrul îşi încheie astfel retragerea din această ţară condusă de către un regim militar.



The French, the Americans and now the Germans have left Niger and have been replaced by Russia. #Niger #Germany pic.twitter.com/O1k6VNTJsM

— DissentWave (@WaveDissen69255) August 30, 2024

Această retragere intervine după ce Nigerul a cerut şi a obţinut retragerea militarilor francezi în 2023 şi a armatei americane – până la 15 septembrie.

Cinci avioane cargo au repatriat 50 de militari germani şi 146 de tone de material, potrivit şefului Statului Major nigerian Sani Kiaou.

Ei au părăsit baza militară de la Niamey imediat după ceremonia de plecare, ”care marchează sfârşitul retragerii definitive a militarilor germani din Niger şi încetarea întreprinderii lor”, a declarat colonelul Kiaou.

Această retragere este o consecinţă directă a incapacităţii celor două părţi de a se înţelege asupra unei prelungiri a misiunii, însă nu marchează sfârşitul cooperării militare, a dat el asigurări.

Militarii germani lasă în urmă o bază în valoare de 130 de milioane de euro care funcţionează autonom.



Germany troops have been kicked out of Niger for good! They are leaving tonight. Freedom is coming pic.twitter.com/yxoURPwFyk

— African (@ali_naka) August 30, 2024

Ei lasă în urmă şi o bază la Tillia, cu o pistă de aterizare, în nordul regiunii Tahoua, unde forţele germane au format şi echipt, timp de mai mulţi ani, Forţele Speciale nigeriene.

Niamey-ul pierde în schimb construirea unui spital militar de referinţă în valoare de 50 de milioane de euro.