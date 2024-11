VIDEO UEFA Europa League a numit victoria FCSB-ului cu Midtjylland drept „Performanța săptămânii”

FCSB s-a impus pe teren propriu în fața formației daneze Midtjylland, cu scorul de 2-0, joi seară, pe Arena Națională, iar oficialii competiției au fost plăcut surprinși de victoria muncită a echipei române. UEFA Europa League a catalogat triumful echipei lui Charalambous drept „Performanța săptămânii” în cea de-a doua competiție europeană ca importanță, după Champions League.

🔴🔵 FCSB’s huge home win is named Performance of the Week 👏👏👏#UELPOTW pic.twitter.com/21thHUfspq

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2024