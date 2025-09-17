UE propune suspendarea unor părți comerciale din acordul de asociere UE-Israel din cauza războiului din Gaza

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia Europeană a propus suspendarea unor părți comerciale din acordul de asociere UE-Israel, la 18 luni după ce Irlanda și Spania i-au cerut președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, să revizuiască acordul în contextul războiului din Gaza, transmite The Guardian.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În urma discursului său privind starea Uniunii de săptămâna trecută, care indica o schimbare la vârful UE, Comisia a prezentat astăzi o propunere.

În plus, a anunțat că a suspendat sprijinul bilateral pentru Israel, cu excepția contribuțiilor pentru sprijinirea societății civile și a muzeului holocaustului Yad Vashem. De asemenea, a propus sancțiuni împotriva Hamas, a miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți.

Într-o declarație, UE a afirmat că propunerea privind acordul comercial urmează unei revizuiri a articolului 2 din acordul de asociere, ca urmare a „blocării ajutorului umanitar, intensificării operațiunilor militare și deciziei autorităților israeliene de a avansa planul de colonizare în așa-numita zonă E1 din Cisiordania”.

Suspendarea propusă trebuie ratificată de statele membre, care blochează deja o propunere a Comisiei Europene de a suspenda Israelul din partea programului european de cercetare științifică Orizont.