UE analizează amânarea, cu 10 ani, a introducerii de taxe la carburanţii pentru avioane şi vapoare

Statele membre ale Uniunii Europene analizează amânarea, cu 10 ani, a datei la care ar urma să fie introduse taxe la nivelul întregului bloc comunitar pentru carburanţii folosiţi de avioane şi nave, în contextul în care în prezent se chinuie să finalizeze o reformă mai veche a taxelor pe energie, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters, transmite Agerpres.

În 2021, Comisia Europeană a propus o revizuire a normelor privind impozitarea energiei, pentru a le alinia cu eforturile destinate limitării efectelor schimbărilor climatice. Printre măsurile preconizate se număra o introducere treptată de taxe pentru carburanţii care emit CO2 destinaţi avioanelor şi vapoarelor, care scapă în prezent de taxele la nivelul UE.

Guvernele s-au opus modificărilor, şi acum analizează o amânare, timp de zece ani, perioadă în care carburanţii pentru avioane şi vapoare vor beneficia de actuala excepţie, arată o propunere de negociere a UE, consultată de Reuters.

„În 2035, Comisia ar trebui să examineze posibilitatea taxării navigaţiei aeriene şi maritime şi să propună amendamente la această Directivă, acolo unde este adecvat”, se precizează în documentul menţionat.

Diplomaţii ţărilor UE vor discuta propunerea de compromis la o reuniune care va avea loc, vineri, la Bruxelles.

Doar aeronavele mici, cu maximum 19 locuri şi bărcile folosite pentru „navigaţia privată de agrement” ar putea fi vizate de taxele minime ale UE, înainte de expirarea celor 10 de ani, se menţionează în document. Scutirea este destinată „menţinerii poziţiei competitive a companiilor din UE”, se arată în documentul citat.

UE aplică deja taxe minime la alţi combustibili, precum electricitatea sau benzină utilizată de automobile. Activiştii de mediu cer de mult tip modificarea regimului fiscal pentru promovarea combustibililor mai curaţi, în dauna celor mai poluanţi şi mai ineficienţi energetic.

Însă modificarea politicii fiscale a UE este extrem de dificilă pentru că este nevoie de aprobarea unanimă a tuturor ţărilor UE. Statele care au industrii mari de shipping, precum şi cele unde turismul reprezintă un sector important s-au opus modificărilor, au dezvăluit diplomaţii europeni.

O propunere anterioară, care viza scutirea temporară a ţărilor insulare, precum Irlanda şi Malta, dar şi a statelor care au insule, cum este Spania, a eşuat, de asemenea, să strângă suficient sprijin în rândul guvernelor.

Cel mai recent document a fost elaborat de Danemarca, ţara care deţine preşedinţia rotativă a UE. Un purtător de cuvânt a preşedinţiei daneze a spus că obiectivul este ca ţările membre să ajungă la un acord cu privire la modificarea politicii fiscale în luna noiembrie.