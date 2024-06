Ucraineancă hărțuită în Năvodari de o vecină: ”Mi-a zgâriat mașina cu tocurile” / Mesaje împotriva ucrainenilor scrie pe balcon și pe un autoturism / ”Azi e vorba de mașina mea, mâine poate fi a ta” / Poliția confirmă incidentul

O ucraineancă refugiată în România a semnalat pe pagina ei de Facebook că este hărțuită de câteva zile de către o vecină. În ultima perioadă atacurile au ajuns prea departe, astfel că a anunțat poliția.

”Joi, pe la ora 15, m-a sunat vecina mea și mi-a spus: „Fugi la mașină, s-a urcat un ninja pe mașina ta”. În acel moment, eram în tren cu copilul și mi-a luat 3 ore și jumătate să ajung acasă. Un vecin a ieșit în fugă afară, a întrebat care este problema, însă această „doamnă” a plecat, dar a reușit să-mi zgârie mașina cu tocurile. Acum o lună și jumătate mașina a avut parbrizul spart”, a scris ea pe pagina de Facebook ”Uniți pentru Ucraina”.

A făcut sesizare la poliție, însă povestește că dialogul a decurs foarte greu, pentru că agenții nu știau limba engleză.

”Am sunat la poliție în engleză, dar poliția din Năvodari a spus că nu înțelege engleza. Mulțumită prietenilor mei români, am sunat în limba română. Au venit doi polițiști. (…) Un bărbat (un ucrainean) a venit și a spus că a văzut totul și că poate fi martor. (…) Le-am spus că s-a urcat pe mașina mea, a scris pe folie, a zgâriat mașina. Am semnat o declarație, dar nu mi-au dat o copie și nu mi-au permis să fac fotografii. Mi-au spus că vor face o evaluare a pagubelor și abia atunci se va deschide un dosar penal. Va trebui să o repar pe cheltuiala mea, iar apoi va fi un proces și mă va despăgubi. Ca să fiu sinceră, mă îndoiesc că va plăti ceva. Nu înțeleg ce trebuie să fac în continuare. Poate are cineva experiență, i-aș fi recunoscător! Azi e vorba de mașina mea, mâine poate fi a ta”, a mai scris femeia.

Poliția Năvodari confirmă cele sesizate de ucraineancă.

”La data de 20 iunie a.c., în jurul orei 20.35, polițiști din cadrul Poliției Orașului Năvodari au fost sesizați de o femeie, de 41 de ani, cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-ar fi provocat distrugeri autoturismului, parcat pe strada D25.

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă.

În urma cercetărilor efectuate, a fost identificată persoana bănuită de săvârșirea faptei, respectiv o femeie, de 28 de ani.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere”, se precizează într-un răspuns transmis de Poliția Orașului Năvodari.