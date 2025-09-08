G4Media.ro
Ucraina le cere aliaţilor să răspundă atacului rus ce a atins şi…

Sursa foto: Sergey SHESTAK / AFP

Ucraina le cere aliaţilor să răspundă atacului rus ce a atins şi sediul guvernului / Noi sancţiuni europene sunt aşteptate vineri

 Cel mai amplu atac rusesc cu drone asupra Ucrainei de la începutul războiului a atins duminică şi sediul guvernului de la Kiev, situaţie ce a declanşat o cascadă de mesaje de condamnare din partea aliaţilor Kievului şi pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le vrea traduse în fapte la reuniunea susţinătorilor militari ai ţării sale care se va desfăşura marţi la Londra, în timp ce Comisia Europeană pregăteşte al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, ce ar putea fi anunţat vineri, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Rusia a dezminţit că ar fi căutat să lovească sediul guvernului de la Kiev, precizând că a ţintit în acest atac aerodromuri militare, instalaţii de producţie, stocare şi lansare a dronelor, iar la Kiev ţintele vizate au fost o facilitate industrială şi o bază logistică. Rusia afirmă după astfel de atacuri că nu ţinteşte niciodată ţinte civile, iar căderea unora dintre dronele şi rachetele sale în alte locuri este rezultatul acţiunii sistemelor antiaeriene ucrainene, respectiv căderea unor fragmente de proiectile doborâte sau devierea dronelor de la traiectorie în urma folosirii sistemelor de război electronic ucrainene.

În urma lovirii sediului guvernului de la Kiev, care a provocat un incendiu pe acoperişul clădirii, oficialii ucraineni au cerut noi măsuri împotriva Rusiei. „Acesta este un semnal clar că (preşedintele rus Vladimir) Putin testează lumea, pentru a vedea dacă acceptă sau tolerează asta”, a susţinut preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a cerut ca „declaraţiile liderilor, statelor şi instituţiilor să fie sprijinite de acţiuni contondente” împotriva Rusiei, respectiv noi sancţiuni contra acesteia şi noi ajutoare militare pentru Ucraina.

Zelenski a insistat ca susţinătorii militari ai Ucrainei, reuniţi în „formatul Ramstein” şi care se întâlnesc marţi la Londra, să consolideze capacităţile de atac cu rază lungă de acţiune ale armatei ucrainene pentru a putea lovi în profunzimea Rusiei fabricile de armament şi infrastructurile petroliere. „Aşteptăm noi pachete de ajutor militar” după reuniunea de marţi, a adăugat preşedintele ucrainean.

În acest timp, Comisia Europeană finalizează al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, care este aşteptat să fie prezentat vineri, au declarat diplomaţi europeni agenţiei Reuters.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a susţinut luni în Finlanda că singura modalitate de a obţine o pace durabilă în Ucraina este continuarea sprijinului pentru Kiev şi creşterea presiunii asupra Rusiei, în coordonare cu SUA, el considerând că astfel Putin va fi forţat să accepte negocieri cu Zelenski.

Kremlinul a transmis în aceeaşi zi că niciun fel de sancţiuni nu vor putea determina vreodată Rusia să-şi schimbe poziţia faţă de conflictul din Ucraina exprimată în mod repetat de Putin.

