Ucraina a convenit primul său acord de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate, cu compania americană Venture Global

Ucraina a semnat joi primul său acord de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (GNL), cu o companie americană, Venture Global,pentru a ajuta la evitarea crizei aprovizionării cu energie pe fondul războiului cu vecinul său mai mare Rusia, transmite Reuters, citat de News.ro.

DTEK Group, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a declarat că va cumpăra GNL de la grupul energetic american Venture Global.

Conform acordului, D. Trading, unitatea comercială a DTEK, va cumpăra mărfuri de la instalaţia Plaquemines LNG a Venture Global din Louisiana, de la sfârşitul acestui an până la sfârşitul anului 2026.

D. Trading va achiziţiona, de asemenea, până la 2 milioane de tone pe an de GNL de la o a treia unitate a Venture Global, Calcasieu Pass 2, timp de 20 de ani.

În prezent, Ucraina nu are terminale de regazificare pentru importurile de GNL, dar DTEK are contracte pentru capacitate de regazificare în altă parte a Europei, care au conducte de legătură cu Ucraina.

Grupul DTEK nu a fost disponibil imediat pentru comentarii.

La începutul acestui an, Ucraina s-a alăturat iniţiativei pentru un coridor planificat pentru a transporta gaze între Grecia şi ţările din nordul acesteia, iar Ucraina are, de asemenea, o legătură de conductă cu Polonia, care are un terminal GNL.

Ucraina a declarat joi că are nevoie de o apărare antiaeriană, în câteva săptămâni, pentru a permite reparaţii la jumătate din infrastructura sa energetică distrusă de atacurile ruseşti, altfel nu va putea face faţă cererii în timpul iernii.

Ucraina a declarat anterior că nu va prelungi un acord de cinci ani cu grupul rus Gazprom privind tranzitul gazelor ruseşti prin conductă către Europa, la expirarea acestuia la sfârşitul anului, şi a explorat opţiuni pentru aprovizionarea alternativă.

Uzina iniţială Calcasieu Pass deţinută de Venture Global LNG a fost în centrul unei dispute de lungă durată care implică companii energetice, inclusiv BP, Shell şi altele, pentru accesul la GNL din fabrică.

Litigiile nu au împiedicat-o să semneze acorduri de furnizare de GNL, inclusiv un acord pe 20 de ani semnat în iunie anul trecut ,pentru a oferi companiei germane Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) 2,25 milioane de tone pe an de GNL.