Turnurile catedralei Notre-Dame din Paris vor fi din nou accesibile pentru vizitatori de sâmbătă

Începând de sâmbătă, vizitatorii vor putea din nou să urce în vârful turnurilor Catedralei Notre-Dame din Paris, complet restaurate după incendiul care a devastat clădirea în 2019, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să urce vineri pe acoperişul monumentului pentru a sărbători această redeschidere, cu ocazia Zilelor Patrimoniului Francez, un eveniment care se va desfăşura pe durata acestui weekend.

De ce să vizitaţi turnurile?

Trebuie să urcaţi 424 de trepte, dar efortul este răsplătit: acoperişurile Catedralei Notre-Dame oferă una dintre cele mai frumoase privelişti, de 360 de grade, asupra Parisului.

Suspendat după incendiul din 15 aprilie 2019, traseul vizitei turnurilor a fost complet reorganizat şi regândit pentru a deveni „o experienţă care inspiră”, a declarat Marie Lavandier, preşedinta Centrului pentru Monumente Naţionale din Franţa (CMN).

Circuitul de vizitare, care durează aproximativ 45 de minute, începe cu turnul sudic, cu urcarea în clopotniţă, anterior inaccesibilă pentru vizitatori, datorită construirii unei scări mari cu două rampe din stejar masiv.

Vizitatorii ajung apoi pe terasele care ating înălţimea de 69 de metri, apoi descoperă cele două clopote principale ale catedralei, dintre care unul este denumit „Emmanuel”, cu o greutate de peste 13 tone, care răsună doar la evenimente importante.

Traseul trece apoi prin Curtea Cisternelor, care separă cele două turnuri şi le permite vizitatorilor să arunce o privire spre „pădure”, şarpanta reconstruită după ce a fost devastată de flăcări. Coborârea se face prin turnul nordic.

Cum se pot vizita turnurile?

Este puţin mai dificil decât în cazul catedralei, deoarece a fost stabilită o limită de 400.000 de vizitatori pe an, în timp ce aproximativ 30.000 de persoane intră zilnic în clădirea construită în stil gotic.

Doritorii trebuie să cumpere un bilet online pe site-ul http://www.tours-notre-dame-de-Paris.fr. Pot intra maximum 19 persoane în acelaşi timp. Este necesară o bună condiţie fizică.

Biletele disponibile pentru cele două zile ale Zilelor Patrimoniului Francez s-au epuizat în doar 24 de minute, potrivit CMN.

În timp ce vizita în celebra catedrală pariziană este gratuită, cea din turnurile acesteia costă 16 euro.

Ce lucrări au fost efectuate?

Prioritatea a fost turnul nordic, deoarece flăcările începuseră să atingă clopotniţa acestuia. „Pompierii au fost eroici pentru a-l salva”, îşi aminteşte Philippe Jost, preşedintele instituţiei responsabile de restaurarea catedralei.

A fost necesar să se înlocuiască grinzile carbonizate şi să se demonteze cele opt clopote pentru a fi inspectate într-o turnătorie din Manche, o regiune din nordul Franţei. Această operaţiune a necesitat o realizare tehnică remarcabilă: ridicarea cu ajutorul unui cric a celor 150 de tone ale clopotniţei.

Scutit de incendiu, turnul sudic a fost restaurat, deoarece grinzile sale erau putrezite. Acoperişul din plumb a fost înlocuit.

Au fost instalate echipamente importante pentru a facilita vizitele şi a spori siguranţa, în special împotriva incendiilor.

Lucrările ce au vizat cele două turnuri au fost finanţate în cadrul fazei a doua a şantierului, cea de restaurare, cu o sumă de 552 de milioane de euro, potrivit Curţii de Conturi.



Ce mai rămâne de reparat la Notre-Dame?

Cele mai importante lucrări au fost deja finalizate, odată cu redeschiderea catedralei pe 8 decembrie 2024, urmată de deschiderea turnurilor.

„Ambiţia noastră este acum să finalizăm restaurarea completă”, a subliniat Philippe Jost.

Următoarele lucrări vizează renovarea absidei, la extremitatea estică a clădirii, dincolo de cor (termen din arhitectură care desemnează locul din jurul altarului unei biserici, situat în prezbiteriu – n.red.).