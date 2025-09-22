Turismul din Delta Dunării, între scumpiri, taxe și concurență neloială / ”Toți ar vinde mâine. Au devenit captivi în propriile lor afaceri. Nu au cui să vândă, nu că n-ar vrea”

Verificările repetate și concurența neloială la care se adaugă în ultimii ani, apropierea de granița cu Ucraina și de războiul de acolo a complicat și mai mult lucrurile în turismul din Delta Dunării, notează Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Peste toate, vara aceasta a venit cu noi provocări: schimbări fiscale introduse peste noapte, scumpiri greu de absorbit și o presiune constantă care îi face pe mulți operatori să se întrebe cât timp mai pot rezista.

Despre cum a arătat sezonul estival în Deltă a vorbit Daniel Ilușcă, președintele Asociației Patronatului în Turismul din Delta Dunării.

„A fost un sezon greu. Încă suntem în sezon turistic, zicem noi că poate îl prelungim până pe 15 noiembrie. Pentru luna octombrie avem în mare parte solicitări. Sperăm să fie pește, că ăsta este unul din succesele prelungirii sezonului turistic, și este.

Luna iunie a fost o lună mai grea, în care au fost pauze poate și datorită schimbării guvernului. Diverse decizii politice care au afectat mediul economic, micșorarea valorii tichetelor de vacanță, schimbarea regimului fiscal, desființarea impozitului specific. Noi vindem pachetele cu un an, șase sau trei luni înainte, cu diverse discount-uri. Vă dați seama că e destul de delicat să-i spui unui turist care a plătit integral, «știți, între timp a crescut TVA-ul, mai trebuie să plătești nu știu cât la sută».

Încă se discută posibilitatea creșterii TVA-ului la 21%, lucru care sigur ne va pune într-o situație dificilă, pentru că noi concurăm într-o piață regională cu Bulgaria, Grecia, Turcia și Republica Moldova, dar aceste țări au un TVA redus. Putem face analize comparative și la prețul curentului, al combustibilului sau al alimentelor”, spune el.

Cât de mult îi afectează turismul la negru pe operatorii care respectă legea?

„Foarte mult. Cel mai mare și cel mai luxos complex hotelier din localitatea Crișan a stabilit o taxă de acostare pentru că veneau ambarcațiuni din localitate, neautorizate și atunci au zis «vrei să-mi iei turistul să-l plimbi la jumătate din preț? foarte bine, dar îmi plătești acostarea 1500 de lei și eu îmi scot banii». Trebuie să-l dau exemplu pe primarul comunei în care locuiesc eu, care împreună cu organul de poliție și-au făcut rezervări, s-au dus și au identificat acel turism la negru. Dacă fiecare primărie ar face acest lucru, să aducă pe toată lumea în legalitate, astfel încât fiecare, indiferent că are patru, cinci sau zece camere, să plătească taxe, am putea avea un turism organizat, riguros, în care toată lumea să respecte toate regulile”, explică Ilușcă.

Pe de altă parte, operatorii care sunt autorizați se confruntă cu controale dese și sancțiuni disproporționate.

„Dacă noi, la nivelul Deltei, să zicem că avem o mie de societăți comerciale autorizate, când ele probabil ar trebui să fie două-trei mii, normal că organele statului te verifică și de două ori într-un an. Așa, dacă ai fi fost două-trei mii, numai să treacă pe la fiecare le-ar fi luat timp.

Îi descurajează pe toți. Dacă mă întrebați pe mine, toți ar vinde mâine. Au devenit captivi în propriile lor afaceri. Nu au cui să vândă, nu că n-ar vrea”.

O altă problemă este legată de forța de muncă.

„Forța de muncă. Eu sunt un fericit, în ultimii ani am găsit oameni, dar nu mă întrebați cum, în ce condiții și cât de greu e totuși să aduci personal în Delta Dunării. Chiar dacă asigurăm toate condițiile, cazare, masă, salarii mai atractive decât pe litoral și un sezon turistic relativ mai lung, este destul de greu să stai izolat șase luni.

Facilitatea aceasta pentru ucraineni, care le permite să obțină un aviz pentru angajare mai ușor, e un lucru care ne avantajează. Dacă am introduce-o și pentru Republica Moldova, sunt convins că și pentru noi ar fi mult mai bine. Noi avem și personal asiatic și pot spune că sunt foarte mulțumit. Cu școală, cu pregătire, cu bun simț, cu educație, cu un tonus pozitiv foarte important în turism, profesioniști în ceea ce fac. Au învățat deja limba română, la mine sunt pentru al cincilea an consecutiv.”

El spune că turismul în Delta Dunării e menținut de fapt de turiștii care se reîntorc anual.

„Ponderea turiștilor care ne menține pe noi în viață sunt turiștii care au venit și revin an de an. În cadrul complexului pe care îl conduc eu, 60% din turiști sunt turiști care revin an de an, unii de trei-patru ori în același an, pentru că le place Delta și le plac serviciile pe care le oferim. Iar Delta este o zonă în care într-adevăr ai ce face în fiecare zi, de la mare, la pescuit, birdwatching, caiac, bărci cu rame, la diverse atracții, cum sunt Muzeul Ivan Patzaichin sau Muzeul Farul Vechi din Sulina, construcții unele noi, altele reabilitate ce pun foarte bine în valoare această zonă.

Avem ce oferi, un județ frumos, cu istorie, natură, biodiversitate, cu un amestec de culturi și civilizații, cu meniuri diverse și tot felul de sărbători specifice fiecărei minorități, care dau culoare acestui teritoriu și cred eu că oricine vine aici simte acest lucru și revine”, explică Ilușcă.