Turcii, nemulțumiți că trebuie să plătească pentru a vizita anumite zone din Hagia Sofia

Intervențiile făcute de autoritățile turce asupra moscheii Hagia Sofia au provocat nemulțumiri și confuzie în rândul cetățenilor turci, din cauza impunerii biletului de 25 de euro pentru vizitele în scop turistic și din cauza separării intrării pentru cei care vin în moschee în scop religios, scrie publicația elenă Ethnos, citată de Rador Radio România.

Ziarul de opoziție Sözcü subliniază că în discursul prin care a anunțat readucerea Hagiei Sofia la statutul religios de moschee, pe 24 iulie 2020, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurări că intrarea va fi gratuită la fel ca în toate moscheile. Însă imediat ce „moștenirea comună a umanității” a fost deschisă pentru cultul religios, Erdogan a transformat Hagia Sofia într-o tribună din motive politice”. Nici măcar sultanii otomani nu s-ar fi gândit vreodată la așa ceva, mai scrie Sözcü.

Șeful pentru Problemele Religioase, Ali Erbas, a afectat negativ imaginea țării apărând cu sabia în amvon. „Urmașii lui Mohamed Cuceritorul au transformat moștenirea marelui sultan într-o campanie politică. Între timp, „moștenirea comună a umanității a fost distrusă încă din prima zi”, consideră ziarul turc de opoziție.

O rudă a Ministerului Culturii conduce Hagia Sofia

Pe 15 ianuarie, Ministerul Culturii și Turismului a deschis zenana (zona destinată femeilor) de la Hagia Sofia ca fiind o zonă de muzeu, în care sunt expuse 10 obiecte de ceramică. Conducerea muzeului a fost atribuită companiei Dem Museology, în care unul dintre asociați este o rudă a ministrului Culturii și Turismului, Mehmet Ersoy.

„Hagia Sofia este în fiecare zi locul unui nou scandal. De exemplu, pentru a intra în zenana de la Hagia Sofia, a fost construită o ușă, încălcând istoria și arhitectura monumentului”. Dar „acesta este doar unul dintre scandaluri”.

„În prima zi putea intra oricine în zenana, fie că era turc, fie că era străin, dacă plătea 25 de euro. Dar după 17 ianuarie, turcilor li s-a interzis intrarea. Nu s-a înțeles niciodată de ce a fost interzis. În urma reacțiilor negative, interdicția a fost ridicată pe 22 ianuarie. În prezent, turcii pot urca în zenana, dacă plătesc 25 de euro. În timpul rugăciunii, toți musulmanii locali și străini au voie să intre în moschee. În afara orelor de rugăciune, sunt admiși doar cetățenii turci. Personalul de pază examinează tipul și îmbrăcămintea vizitatorilor și decid dacă sunt turci sau nu. Dacă arată suspect, le cer actul de identitate. Cei care nu sunt cetățeni turci nu sunt primiți. Turcii care sunt cetățeni ai unei țări străine nu pot intra. Ghizii turistici nu au voie să facă prezentări audio pentru a nu-i deranja pe credincioși. Informațiile despre ceramica expusă în zenana sunt oferite prin căști. Însă nu există niciun tur ghidat în interiorul moscheii”, mai scrie Sözcü.

Pentru prima dată în Turcia, turcii plătesc în monedă străină pentru un muzeu

Deși „Cardul pentru Muzee” este valabil în toate celelalte monumente precum Palatul Topkapi, cu acces peste tot timp de un an, în schimbul a 60 de lire turcești, la Hagia Sofia nu se aplică. Prioritate la intrare au cei care plătesc 47,5 euro pentru a vizita atât Moscheea Hagia Sophia, cât și Muzeul Hagia Sofia, deschis la Sultanahmet (spațiul fostului Birou de Cadastru în care sunt expuse obiecte istorice din Hagia Sofia). Acesta se numește ‘VIP Ticket’.

Biletele sunt vândute de angajații Dem Museology. În plus, căștile sunt vândute pentru 100 de lire turcești, baticele mari pentru 75 de lire turcești și baticele simple pentru 30 de lire turcești. Pe un panou de la intrare este scris că 1 euro echivalează cu 34 de lire turcești. ”Înțelegem că Hagia Sofia nu a fost deschisă doar din motive de politică. A fost deschisă și pentru comerț! Sus este muzeu, jos este moschee. Turcii nu pot intra (în muzeu), dar turiştii pot intra în moschee. În plus, Hagia Sofia are un regim de taxe care nu există în niciun lăcaș de cult din lume și în niciun muzeu din Turcia. Asta a spus Mohamed? Unde scrie în testamentul său că trebuie ținute discursuri politice în fața Hagiei Sofia, că zenana trebuie să fie un centru comercial și că străinii nu vor avea voie să intre în moschee”, mai scrie ziarul de opoziție Sözcü. (Traducerea: Carolina Ciulu)