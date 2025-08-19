Conducerea Gărzii de Mediu Suceava a fost preluată de fostul senator PSD Gheorghiță Mîndruță / A fost ales în 2020 pe listele USR, partid de care s-a dezis ulterior: ”Este cel mai comunist partid pe care eu îl cunosc”

Conducerea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a fost preluată de fostul senator Gheorghiță Mîndruță, anunță Suceava News.

Acesta ocupă funcția de comisar șef al instituției începând de luni, 18 august. Conducerea Gărzii de Mediu Suceava era asigurată până acum de către George Hojbotă, după demisia fostului comisar șef, Adriana Iordache.

Gheorghiță Mîndruță a fost senator în perioada 2020 – 2024. Inițial el a fost ales din partea USR, ulterior el înscriindu-se în PSD.

„USR-ul este cel mai comunist partid pe care eu îl cunosc, vă spun foarte asumat”, spunea el într-un interviu acordat Monitorului de Suceava.

El a explicat și motivele pentru care a ales să părăsească grupul USR, după ce a fost atacat pentru că a refuzat să voteze legea prin care vaccinarea devenea obligatorie.

„Un senator USR mi-a spus, exact sintagma asta a folosit-o, că gloata nu știe ce e bine pentru ea și că eu trebuie să decid pentru gloată (…). Când am văzut că parlamentarii USR se referă la oameni folosind apelativul gloată, mi-am dat seama că filmul în care ei se află e total greșit și rupt de realitate. Cu astfel de poziționări față de oameni, eu mă întreb în ce măsură înțeleg că ei sunt de fapt în slujba oamenilor și că nu poți să-i faci bine sau crezi tu că îi faci bine cuiva cu forța”, explica fostul senator.