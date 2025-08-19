G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Conducerea Gărzii de Mediu Suceava a fost preluată de fostul senator PSD…

fost senator USR și PSD, Gheorghiță Mîndruță din Suceava
Sursa foto: Suceava News

Conducerea Gărzii de Mediu Suceava a fost preluată de fostul senator PSD Gheorghiță Mîndruță / A fost ales în 2020 pe listele USR, partid de care s-a dezis ulterior: ”Este cel mai comunist partid pe care eu îl cunosc”

Articole19 Aug 0 comentarii

Conducerea Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a fost preluată de fostul senator Gheorghiță Mîndruță, anunță Suceava News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acesta ocupă funcția de comisar șef al instituției începând de luni, 18 august. Conducerea Gărzii de Mediu Suceava era asigurată până acum de către George Hojbotă, după demisia fostului comisar șef, Adriana Iordache.

Gheorghiță Mîndruță a fost senator în perioada 2020 – 2024. Inițial el a fost ales din partea USR, ulterior el înscriindu-se în PSD.

„USR-ul este cel mai comunist partid pe care eu îl cunosc, vă spun foarte asumat”, spunea el într-un interviu acordat Monitorului de Suceava.

El a explicat și motivele pentru care a ales să părăsească grupul USR, după ce a fost atacat pentru că a refuzat să voteze legea prin care vaccinarea devenea obligatorie.

„Un senator USR mi-a spus, exact sintagma asta a folosit-o, că gloata nu știe ce e bine pentru ea și că eu trebuie să decid pentru gloată (…). Când am văzut că parlamentarii USR se referă la oameni folosind apelativul gloată, mi-am dat seama că filmul în care ei se află e total greșit și rupt de realitate. Cu astfel de poziționări față de oameni, eu mă întreb în ce măsură înțeleg că ei sunt de fapt în slujba oamenilor și că nu poți să-i faci bine sau crezi tu că îi faci bine cuiva cu forța”, explica fostul senator.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Senatorul PSD Claudiu Daniel Catană: Nu am votat pentru o persoană / Am votat pentru drumul pe care vreau să continuăm – unul stabil, democratic, european

Articole18 Mai 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.