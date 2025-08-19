Curtea Supremă de Justiţie din Republica Moldova: Partidele din Blocul „Şor” rămân în afara cursei electorale

Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a pus punct litigiului electoral privind participarea partidelor „Şansă”, „Forţa Alternativă şi de Salvare a Moldovei” şi „Victorie” la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, magistraţii respingând recursurile înaintate de aceste formaţiuni, informează marţi Moldopres, transmite Agerpres.

Decizia CSJ confirmă hotărârile instanţelor inferioare şi ale Comisiei Electorale Centrale, prin care cele trei partide – toate parte a Blocului politic al oligarhului fugar Ilan Şor – au fost excluse din competiţia electorală.

Potrivit instanţei, partidele vizate nu au prezentat documentaţia conform cerinţelor legale, ceea ce a determinat respingerea definitivă a solicitărilor de a fi înregistrate în cursa electorală.

„(…) Criticile recurenţilor, aşa cum sunt formulate, nu se circumscriu niciunuia dintre temeiurile de admisibilitate ale recursului prevăzute de art. 2451 din Codul administrativ şi, prin urmare, nu sunt apte să influenţeze admisibilitatea acestuia (…). Criticile referitoare la încălcarea drepturilor electorale a libertăţii de exprimare şi a libertăţii de asociere sunt, de asemenea, nefondate. Dreptul de a fi ales nu este absolut, el poate fi condiţionat de îndeplinirea unor cerinţe legale obiective, nediscriminatorii şi previzibile, menite să asigure integritatea procesului electoral. Măsura aplicată nu sancţionează idei politice, nu dizolvă şi nu interzice partidele, ci constată imposibilitatea participării la un anumit scrutin din cauza neîndeplinirii la timp a unei cerinţe procedurale esenţiale. Nu se poate reţine nici discriminarea, deoarece toţi potenţialii competitori au fost supuşi aceluiaşi regim legal, iar diferenţa de tratament derivă din diferenţa de conformare la obligaţiile stabilite de lege (…)”, se menţionează în hotărârea CSJ.

Astfel, Blocul „Şor” rămâne fără reprezentare directă la scrutin, iar membrii şi simpatizanţii acestuia nu vor putea concura sub sigla celor trei partide.

Decizia Curţii Supreme de Justiţie este irevocabilă şi produce efecte juridice imediate, scrie MOLDPRES, care aminteşte că la 28 septembrie 2025, în R. Moldova vor avea loc alegeri legislative.