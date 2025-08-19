G4Media.ro
Macron spune că Putin este un „căpcăun” care „are nevoie să continue…

Sursa foto: Kremlin.ru

Macron spune că Putin este un „căpcăun” care „are nevoie să continue să mănânce” pentru a supravieţui

19 Aug

Preşedintele rus Vladimir Putin este „un prădător, un căpcăun la uşile noastre” care „are nevoie să continue să mănânce” pentru „propria supravieţuire”, a avertizat marţi preşedintele francez Emmanuel Macron, îndemnându-i pe europeni „să nu fie naivi” în faţa Rusiei, care va fi „în mod durabil o putere destabilizatoare”, relatează AFP.

„Din 2007-2008 (intervenţia rusă în Georgia – n.r.), preşedintele Putin rareori şi-a respectat angajamentele. A fost constant o putere destabilizatoare. Şi a căutat să revizuiască frontierele pentru a-şi extinde puterea”, a subliniat preşedintele francez într-un interviu pentru LCI, transmite Agerpres.

Macron consideră că „Rusia a devenit durabil o putere destabilizatoare şi o potenţială ameninţare pentru mulţi dintre noi”.

„O ţară care investeşte 40% din bugetul său în astfel de echipamente, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni la o stare de pace şi la un sistem democratic deschis peste noapte”, a avertizat el.

„Prin urmare, inclusiv pentru propria supravieţuire, el (Putin) trebuie să continue să mănânce. Asta este. Aşadar, este un prădător, un căpcăun la uşile noastre. Nu spun că de mâine va fi atacată Franţa, dar, în cele din urmă, este o ameninţare pentru europeni (…) Nu trebuie să fim naivi”, a insistat şeful statului francez.

Acest interviu a fost realizat la finalul întâlnirii de la Washington între preşedintele american Donald Trump şi mai mulţi lideri europeni, unde s-a anunţat organizarea unei întâlniri între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin.

Dar, într-un alt interviu pentru postul american de televiziune NBC News, Emmanuel Macron nu a ascuns că nu împărtăşeşte optimismul lui Donald Trump cu privire la posibilitatea de a se ajunge la un acord de pace.

„Atunci când privesc situaţia şi faptele, nu îl văd pe preşedintele Putin dorind pacea acum, dar poate că sunt prea pesimist”, a declarat el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

