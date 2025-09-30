Trump: Am fost puțin amenințați de Rusia recent și am trimis un submarin nuclear, cea mai letală armă creată vreodată. Nu îl poți detecta. Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei în ceea ce privește submarinele

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, marți, că „am fost puțin amenințați de Rusia recent și am trimis un submarin nuclear, cea mai letală armă creată vreodată”. Trump a susținut că acest submarin nu poate fi detectat, potrivit NBC News.

Președintele Trump participă, marți, la o întâlnire fără precedent cu sute de generali și amirali, la baza Marinei americane din Quantico, statul Virginia, ale cărei teme nu au fost anunțate.

În discursul său, Trump a spus că oamenii nu ar trebui să „arunce” cu cuvântul „nuclear”. „Eu îl numesc cuvântul cu N. Există două cuvinte cu N și nu poți folosi niciunul dintre ele.”

Trump s-a referit la desfășurarea de submarine nucleare în apropierea Rusiei mai devreme în cursul acestui an, după ce un oficial rus a făcut referire la armele nucleare.

„Am fost puțin amenințați de Rusia recent și am trimis un submarin, un submarin nuclear, cea mai letală armă creată vreodată. În primul rând, nu îl poți detecta. Nu există nicio posibilitate. Suntem cu 25 de ani înaintea Rusiei și Chinei în ceea ce privește submarinele”, a afirmat Trump.

„Sincer, dacă va fi nevoie să îl folosim, avem mai mult decât oricine altcineva”, a spus Trump, referindu-se la arsenalul nuclear al SUA. „Avem arme mai bune, mai noi, dar este ceva la care nu vrem să ne gândim niciodată.”

Potrivit CNN, Trump și-a amintit momentul din luna august când a ordonat ca două submarine nucleare să fie poziționate strategic în apropierea Rusiei, ca răspuns la ceea ce el a numit remarci agresive ale lui Dmitri Medvedev, fostul președinte al țării și actualul vicepreședinte al Consiliului de Securitate. „A fost cu adevărat o persoană stupidă … care a menționat cuvântul nuclear”, a spus el.

În discursul său, Trump a abordat mai multe subiecte, respectiv: decizia sa de a redenumi Golful Mexic în Golful Americii — și consecințele care au urmat cu Associated Press; eforturile sale de a pune capăt războaielor din Gaza și Ucraina; candidatura sa la Premiul Nobel pentru Pace; dragostea sa pentru cuvântul „tarif”; evaluarea sa a fostului președinte Joe Biden ca „autopen”; dragostea sa pentru emisiunea de televiziune din anii 1950 „Victory at War”; și deficiențele estetice ale navelor Marinei.

La un alt moment, Trump a declarat că unele nave de război produse de armată sunt „urâte”.

„Sunt o persoană foarte estetică. Nu-mi plac unele dintre navele pe care le construiți din punct de vedere estetic”, a declarat el.

Președintele Donald Trump a părut să anticipeze, la începutul discursului, ceea ce se aștepta să fie o reacție mută din partea audienței.

„Niciodată nu am intrat într-o încăpere atât de tăcută”, a spus Trump, stârnind râsete.

Conform tradiției, înalții oficiali militari adoptă o atitudine imparțială. Ei au ascultat în mare parte în tăcere discursul șefului Pentagonului, Pete Hegseth.

Trump a sugerat că fusese avertizat în prealabil că audiența va fi tăcută.

„Mi s-a spus: «Domnule, nu veți auzi niciun murmur în încăpere»”, a spus el. „Am spus că trebuie să-i relaxăm puțin pe acești oameni.”

El a glumit spunând că oricine nu apreciază mesajul său poate pleca – și să demisioneze.

„Dacă nu vă place ce spun, puteți părăsi încăperea. Pentru că odată cu rangul vostru, vă pierdeți și viitorul”, a spus Trump, stârnind râsete.