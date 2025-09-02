Trimiterea trupelor de către Trump la Los Angeles a încălcat legea federală, decizie a unui judecător federal

Un judecător federal a stabilit marți că președintele Trump a trimis în mod ilegal trupe pentru a-și pune în aplicare politicile de imigrare la Los Angeles, transmite Wall Street Journal. Administrația Trump poate face apel, potrivit CNN.

Judecătorul a dat dreptate oficialilor din California care susțin că operațiunea încalcă o lege din secolul al XIX-lea care interzice armatei americane să întreprindă activități de aplicare a legii în țară.

Judecătorul Charles Breyer din San Francisco a condus un proces de trei zile în august pe baza plângerii guvernatorului Gavin Newsom (Democrat), care susținea că forțele trimise de Trump, în ciuda opoziției oficialilor de stat și locali, au încălcat Legea Posse Comitatus. Această lege din 1878 restricționează folosirea armatei americane pentru aplicarea legii interne, cu excepția cazurilor când este autorizată de Congres.

Trump a căutat din ce în ce mai mult să folosească forța pentru a-și promova prioritățile în state și orașe care au votat împotriva sa și care rămân opuse multor politici ale sale.

Afirmând că Washington D.C. este copleșit de criminalitate și dezordine, Trump a desfășurat Garda Națională a districtului și a invocat puteri de urgență pentru a prelua temporar controlul asupra activităților poliției locale, ceea ce a dus la o confruntare juridică cu liderii orașului privind puterea de a numi șeful poliției.

Președintele a sugerat că alte jurisdicții cu majoritate democrată, inclusiv Baltimore, Chicago și New York City, ar putea fi următoarele.

Folosirea internă a armatei a fost o problemă sensibilă încă de la înființarea SUA. Declarația de Independență citează desfășurarea soldaților britanici de către regele George al III-lea în coloniile americane printre nemulțumirile sale.

Însă Legea Posse Comitatus este redactată vag, iar Departamentul de Justiție a avut tendința să interpreteze restricțiile sale relativ îngust. Când protestele împotriva Războiului din Vietnam au ajuns la Pentagon, Departamentul de Justiție a emis opinii interne care sfătuiau – după cum a formulat procurorul general adjunct William Rehnquist, un viitor președinte al Curții Supreme, într-un memorandum din 1971 – că statutul „nu afectează autoritatea inerentă a președintelui de a folosi trupe pentru protecția proprietății federale și a funcțiilor federale.”

Administrația Trump argumentează că California nu are calitatea legală de a contesta desfășurarea militară. Dar, în orice caz, armata „nu se angajează în aplicarea legii doar pentru că îi protejează pe cei care o fac”, a declarat Departamentul de Justiție în documentele legale. „Când Garda îi protejează pe agenții ICE care sunt angajați în acțiuni de aplicare a imigrației, sunt agenții ICE cei care execută legile federale de imigrare”, a spus.

California a argumentat că instrucțiunile misiunii de la Los Angeles încalcă propriile reglementări ale Pentagonului, care stabilesc că sprijinul militar pentru aplicarea legii nu poate include „funcții de securitate; controlul mulțimilor și al traficului; și operarea, dotarea cu personal sau deservirea punctelor de control.”

De cel puțin două ori, a susținut California, personalul militar a reținut civili, iar trupele au stabilit perimetre în mai multe locații din stat.

Bătălia legală a continuat chiar și când provocările care au dus la trimiterea trupelor s-au diminuat. Deși Trump a prelungit misiunea de la Los Angeles până în noiembrie, mult peste perioada inițială de 60 de zile, marinașii s-au întors la Camp Pendleton, iar doar aproximativ 300 de gardieni din California rămân în statut federal, a declarat Departamentul Apărării.