Trei persoane, dintre care doi ziariști, au fost ucise de un tir de rachetă în Liban

Trei persoane, dintre care doi jurnaliști, au fost ucise într-un atac cu rachete în Liban, a anunțat agenția de presă de stat libaneză, citată de Sky News.

Incidentul a avut loc în apropierea orașului Tir Harfa – la aproximativ un kilometru și jumătate de la granița țării cu Israelul, a adăugat agenția, fără a oferi alte detalii.

Potrivit agenției Al Mayadeen, ziarista Farah Omar și cameramanul Rabih Me’mari ar fi fost vizați „în mod deliberat” de Israel, după ce terminaseră o transmisiune în direct din sudul Libanului.

„Israel” deliberately targeted #AlMayadeen‘s correspondent, Farah Omar, and cameraman Rabih Me’mari, killing them both after they had just ended their live broadcast from South #Lebanon. pic.twitter.com/EOvyiRkiM9

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 21, 2023