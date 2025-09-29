Trei jurnaliști din fostul spațiu sovietic concurează pentru premiul Havel pentru drepturile omului

Trei jurnalişti, toţi provenind din ţări din cadrul fostei URSS, se află în cursă pentru premiul pentru drepturile omului Vaclav Havel care va fi decernat luni de Consiliul Europei la Strasbourg, transmite Agerpres. E vorba despre ucraineanul Maxim Butkevici, Mzia Amaghlobeli (Georgia) și Ulvi Hasanli (Azerbaidjan).

Premiul, care poartă numele fostului disident şi ulterior preşedinte ceh, este acordat din 2013 de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, organism ce reuneşte 46 de ţări şi este considerat drept gardianul democraţiei şi al drepturilor omului pe continent. Rusia a fost exclusă din această organizaţie după invadarea Ucrainei în 2022.

„Ultimii ani au fost într-adevăr cei mai grei pentru jurnalişti (…) cu un număr record de morţi, răniţi şi încarceraţi la nivel mondial”, a comentat Theodoros Rousopoulos, prezentându-i pe cei trei candidaţi la sfârşitul lunii iunie.

„Vaclav Havel credea profund în puterea cuvintelor şi în importanţa jurnalismului, afirmând că cuvintele pot schimba istoria şi că exprimarea adevărului poate bulversa regimurile opresive”, a subliniat el.

Printre cei trei candidaţi, ucraineanul Maxim Butkevici „rămâne un simbol puternic al curajului şi rezistenţei în apărarea justiţiei şi libertăţii”, subliniază Adunarea Parlamentară.

Voluntar în forţele ucrainene după invazia declanşată de Rusia în februarie 2022, el a fost capturat şi condamnat la 13 ani de închisoare un an mai târziu de către forţele Moscovei, înainte de a fi eliberat în octombrie 2024 în cadrul unui schimb de prizonieri.

Butkevici este fondatorul postului de radio independent Hromadske Radio şi cofondator al centrului pentru apărarea libertăţilor Zmina.

El este în competiţie cu jurnalista georgiană Mzia Amaghlobeli, condamnată în august la doi ani de închisoare pentru că, potrivit acuzaţiei, ar fi pălmuit un poliţist în timpul unei manifestaţii la începutul anului. O încarcerare „din motive politice”, potrivit Consiliului Europei.

Aceasta este cofondatoarea a două media independente – Batumelebi şi Netgazeti- , potrivit instituţiei europene, care subliniază că „acţiunile sale curajoase au contribuit la atragerea atenţiei asupra represiunii împotriva mass-media şi a abuzurilor politice pentru a asigura un viitor democratic Georgiei”.

Al treilea candidat este jurnalistul azer, Ulvi Hasanli, condamnat în iunie la nouă ani de închisoare. El conduce media independentă Abzas Media, care investighează cazuri de corupţie.

„El este victima unor persecuţii neîncetate din partea guvernului din 2011, în special arestări arbitrare, torturi şi acuzaţii de natură politică”, subliniază Consiliul Europei.

Anul trecut, premiul – în valoare de 60.000 de euro – a fost acordat opozantei venezuelene Maria Corina Machado. Ea trăieşte în clandestinitate de la realegerea contestată a preşedintelui Nicolas Maduro în 2024.