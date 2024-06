Tot mai mulți brașoveni cheamă ofițerul de stare civilă în aer liber sau la sala de petrecere / La primărie, oficierea căsătoriei e gratuită în timpul programului, iar în afara sediului instituției costă 1.000 de lei

Până în luna iunie a acestui an, 19 cupluri brașovene au chemat ofițerul de stare civilă în aer liber sau la sala de petrecere, în creștere fațăde anii precedenți, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Chiar dacă o cununie civilă oficiată în aer liber sau la sala de petrecere este una mult mai scumpă decât o căsătorie din weekend la Primărie, de exemplu, până în luna iunie a acestui an, deja 19 cupluri brașovene au chemat ofițerul de stare civilă pentru oficiere.

Iar numărul acestora va crește cu siguranță, dat fiind că, de obicei, în lunile iulie și august sunt oficiate cele mai multe căsătorii la Casa Căsătoriilor.

„Acum, în perioada iulie-august avem aproape dublate căsătoriile față de perioada ianuarie-februarie. Referitor la căsătoriile în afara sediului, anul trecut am avut dublare față de anul 2022 a căsătoriilor în afara sediului. Cred că în jur de 44 de căsătorii am avut”, spune directorul executiv al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, Melania Florescu.

În zilele de lucru ale săptămânii, oficierea căsătoriei la Primărie este gratuită.

În ziua de sâmbătă, tot la Primărie, taxa este de 150 de lei, iar în ziua de duminică – 320 de lei.

Oficierea căsătoriei în afara sediului instituției îi costă pe miri 1.000 de lei. Taxa foto-video este de 40 de lei, indiferent de ziua aleasă pentru unirea destinelor.